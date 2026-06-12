हृदय को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है योग, जानिए 5 कारण
क्या है खबर?
योग एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है, जो शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद होता है। यह न केवल शारीरिक ताकत और लचीलापन बढ़ाता है, बल्कि मानसिक शांति भी देता है। कई शोध बताते हैं कि योग दिल की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इस लेख में हम आपको 5 ऐसे कारण बताएंगे, जिनसे पता चलता है कि योग दिल के लिए कितना जरूरी है।
#1
तनाव को कम करने में है सहायक
तनाव आजकल की जीवनशैली का जरूरी हिस्सा बन गया है और यह दिल की सेहत पर बुरा असर डालता है। योग तनाव को कम करने में बहुत फायदेमंद है क्योंकि यह मन को शांत करता है और गहरी सांस लेने की तकनीक सिखाता है। इससे शरीर में तनाव के हार्मोन कम होते हैं और दिल पर दबाव नहीं पड़ता। नियमित योगाभ्यास से मानसिक शांति मिलती है, जो दिल के लिए बहुत जरूरी है।
#2
रक्तचाप को नियंत्रित रखने में है मददगार
उच्च रक्तचाप यानी ज्यादा ब्लड प्रेशर एक गंभीर समस्या है, जो दिल की बीमारियों का कारण बन सकती है। योग इसे नियंत्रित रखने में सहायक है। कुछ खास मुद्राएं जैसे पद्मासन, सर्वांगासन और हलासन रक्तचाप को कम करने में मददगार होते हैं। इन मुद्राओं को नियमित रूप से करने से ब्लड प्रेशर में सुधार होता है और दिल को अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है।
#3
लचीलापन बढ़ाने में है कारगर
योग शरीर की लचीलापन बढ़ाने में मदद करता है, जिससे जोड़ और मांसपेशियों पर दबाव कम पड़ता है। यह खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिन्हें गठिया या अन्य जोड़ों की समस्याएं होती हैं। लचीला शरीर होने से रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे दिल को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। इससे दिल की कार्यक्षमता में सुधार होता है और दिल की बीमारियों का खतरा भी कम होता है।
#4
सांस लेने की क्षमता में हो सकता है सुधार
योग प्राणायाम तकनीकें जैसे अनुलोम-विलोम और कपालभाति सांस लेने की क्षमता को सुधारती हैं। अच्छी सांस लेने की क्षमता शरीर के सभी हिस्सों तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचाती है, जिससे ऊर्जा स्तर बढ़ता है और थकान कम होती है। प्राणायाम से फेफड़ों की कार्यक्षमता में सुधार होता है, जिससे दिल को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। इससे दिल की कार्यक्षमता में सुधार होता है और दिल की बीमारियों का खतरा भी कम होता है।
#5
वजन नियंत्रित करने में है सहायक
अधिक वजन भी दिल की बीमारियों का कारण बन सकता है। नियमित योगाभ्यास से चयापचय तेज होता है, जिससे वजन नियंत्रित करना आसान हो जाता है। इसके अलावा योग से शरीर में जमी हुई चर्बी घटती है, जिससे दिल स्वस्थ रहता है। इस प्रकार ये 5 कारण स्पष्ट करते हैं कि कैसे योग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी दिल की सेहत के लिए अहम है। इसलिए रोजाना कुछ मिनट योगाभ्यास जरूर करें ताकि आप स्वस्थ रहें।