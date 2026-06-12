हृदय को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है योग, जानिए 5 कारण

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वजन नियंत्रित करने में है सहायक

अधिक वजन भी दिल की बीमारियों का कारण बन सकता है। नियमित योगाभ्यास से चयापचय तेज होता है, जिससे वजन नियंत्रित करना आसान हो जाता है। इसके अलावा योग से शरीर में जमी हुई चर्बी घटती है, जिससे दिल स्वस्थ रहता है। इस प्रकार ये 5 कारण स्पष्ट करते हैं कि कैसे योग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी दिल की सेहत के लिए अहम है। इसलिए रोजाना कुछ मिनट योगाभ्यास जरूर करें ताकि आप स्वस्थ रहें।