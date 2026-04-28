जानिए कब मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और इससे जुड़ी अन्य जरूरी बातें

हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाना और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करना है। इस दिवस की शुरुआत 1992 में हुई थी। आइए इस दिवस से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जानते हैं ताकि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को सही समय पर पहचाना जा सके।

जानकारी मानसिक स्वास्थ्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य का मतलब दिमाग से जुड़ी समस्याओं से है। इसके कारण व्यक्ति की सोचने, समझने, याद रखने, फैसला करने, काम करने और रोजमर्रा के काम करने की क्षमता प्रभावित होती है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं किसी भी उम्र, जाति, लिंग या सामाजिक-आर्थिक स्थिति के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है।

कारण विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं शारीरिक बीमारियों की तरह आम हैं, फिर भी मानसिक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अक्सर कलंकित किया जाता है और उनसे भेदभाव किया जाता है। ऐसे में इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को बढ़ावा देना और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में लोगों को शिक्षित करना है।

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इतिहास विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का इतिहास विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की शुरुआत 1992 में हुई थी। इस दिवस की शुरुआत करने का विचार विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व निदेशक ग्रांट मैकेंजी ने सुझाया था। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियों का समय रहते इलाज करवाने के लिए प्रेरित करना है। यह दिवस मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियों के बारे में जानकारी और जागरूकता फैलाने में सहायक है।

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