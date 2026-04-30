कामकाजी लोग गर्मियों के दौरान इन 5 व्यंजनों को बनाकर खाएं, आसान हैं रेसिपी

गर्मियों में कामकाजी लोग खाना बनाने में आलस करते हैं और ऐसा करना भी समझदारी है, क्योंकि गर्मियों में अधिक खाना बनाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे गर्मियों में कुछ ऐसे व्यंजन हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ आसान हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप 15 से 20 मिनट में बना सकते हैं और ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं।

#1 आलू की टिक्की आलू की टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले उबले आलू को मैश करके उसमें थोड़ा-सा नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा-सा चाट मसाला मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर एक प्लेट में रख लें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करके टिक्कियों को सुनहरा होने तक तलें। जब सारी टिक्कियां तल जाएं तो इन्हें हरी चटनी और इमली की चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें। इस तरह का नाश्ता आपको ऊर्जा भी देगा।

#2 सब्जी वाला उपमा सबसे पहले एक कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल गर्म करके उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल, मूंग दाल, कड़ी पत्ता और थोड़ी सूखी लाल मिर्च डालकर भूनें। अब इसमें बारीक कटा प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च और थोड़ा अदरक डालकर भूनें। इसके बाद इसमें बारीक कटी सब्जियां डालकर एक मिनट तक पकाएं। अब इसमें भुनी हुए सूजी और पानी डालकर इसे ढक दें और धीमी आंच पर पकाएं। अंत में इसे गर्मागर्म परोसें।

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#3 पोहा सबसे पहले एक बर्तन में पोहे को पानी से भिगोएं, फिर इन्हें छान लें और सूखने के लिए रख दें। अब एक कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल गर्म करके इसमें राई, मूंगफली और थोड़ी सूखी लाल मिर्च डालकर भूनें। इसके बाद इसमें बारीक कटा प्याज, हल्दी पाउडर और नमक डालकर भूनें। अब इसमें पोहा डालकर अच्छे से मिलाएं। आखिर में इस पर नींबू का रस, हरा धनिया और भुनी हुई मूंगफली डालकर इसे गर्मागर्म परोसें।

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#4 दही वाला आलू दही वाला आलू बनाने के लिए सबसे पहले उबले आलू को मैश करके एक कटोरे में डालें। अब इसमें दही, हरी मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को एक प्लेट में रखें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करके इसमें राई, जीरा, हींग, करी पत्ता और सूखी लाल मिर्च डालकर भूनें। जब यह भून जाएं तो इस तड़के को आलू वाले मिश्रण पर डालें और इसे गर्मागर्म परोसें।