5 ऐसे देश, जहां आप भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस होने पर चला सकते हैं गाड़ी

अगर आप भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस के धारक हैं तो यह जानकर आपको खुशी होगी कि कुछ देशों में आप इसे दिखाकर गाड़ी चला सकते हैं। हालांकि, कुछ देशों में आपको स्थानीय नियमों का पालन करना पड़ सकता है। आइए आज हम आपको उन 5 देशों के बारे में बताते हैं, जहां आप बिना अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के भारतीय लाइसेंस से गाड़ी चला सकते हैं और यात्रा का आनंद ले सकते हैं।

#1 नेपाल नेपाल में भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस को मान्यता प्राप्त है। अगर आप नेपाल में कार या बाइक चलाना चाहते हैं तो आपके पास सही भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यह लाइसेंस नेपाल के स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जाता है, इसलिए आपको यहां गाड़ी चलाने के लिए कोई अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होती है। यहां के पहाड़ी रास्तों और सुंदर दृश्यों में सफर करना एक खास अनुभव हो सकता है।

#2 भूटान भूटान भी भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस को मान्यता देता है। अगर आप भूटान में यात्रा करना चाहते हैं तो आपके पास सही भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। यह लाइसेंस भूटान के स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जाता है। भूटान की सुंदर वादियों और पहाड़ी रास्तों पर सफर करना एक अनोखा अनुभव हो सकता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल आपको एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराएगा। हालांकि, यहां के यात्रा नियम पहले से जान लें।

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#3 मलेशिया मलेशिया में भी भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस मान्य होता है। अगर आप मलेशिया में कार या बाइक चलाना चाहते हैं तो आपके पास सही भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। यह लाइसेंस मलेशिया के स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जाता है। मलेशिया की आधुनिकता और पारंपरिक संस्कृति का मेल आपको एक अलग अनुभव देगा। यहां की सुंदरता और विकास देखकर आप प्रभावित हो जाएंगे, जो इसे एक बेहतरीन पर्यटन स्थल बनाता है।

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#4 थाईलैंड थाईलैंड में भी भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस मान्य होता है। अगर आप थाईलैंड में कार या बाइक चलाना चाहते हैं तो आपके पास सही भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। यह लाइसेंस थाईलैंड के स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जाता है। थाईलैंड की सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और आधुनिकता का संगम आपको एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराएगा, जो इसे एक बेहतरीन पर्यटन स्थल बनाता है।