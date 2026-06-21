सबसे खुश लोगों का 'कुछ न करना'

दुनिया के सबसे खुश लोग 'कुछ न करने' को भी देते हैं प्राथमिकता, जानिए इसका असर

लेखन सयाली 07:00 pm Jun 21, 202607:00 pm

क्या है खबर?

दुनिया के सबसे खुश लोगों के जीवन में 'कुछ न करना' एक अहम भूमिका निभाता है। यह एक ऐसा अभ्यास है, जो हमें आराम करने और अपने मन को शांत रखने में मदद करता है। 'कुछ न करने' का मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी न करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को समझें और बिना किसी दबाव के जीएं। आइए जानते हैं कि कैसे 'कुछ न करना' जीवन को बेहतर बना सकता है।