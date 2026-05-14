काम के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लेने क्यों हैं जरूरी?

आजकल बहुत से लोग अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि उन्हें खुद की देखभाल करने का समय ही नहीं मिलता। इससे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऑफिस में लगातार बैठकर काम करने से आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए काम के बीच में छोटी-छोटी ब्रेक जरूर लें। आइए जानते हैं कि काम के बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लेने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।

#1 आंखों को बनाएं ताजा अगर आप पूरे दिन कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो इससे आपकी आंखों पर काफी बुरा असर पड़ता है। इससे आंखें थक जाती हैं और उनमें जलन होने लगती है। आंखों को राहत देने के लिए हर 20 मिनट के बाद 20 फीट दूर किसी ऐसी चीज को देखें, जो 20 सेकंड तक दूर से नजर आती हो। इससे आंखों की मांसपेशियों को आराम मिलेगा और आपकी आंखें ताजगी महसूस करेंगी।

#2 तनाव से मिलेगा छुटकारा काम के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लेने का एक बड़ा फायदा यह है कि इससे तनाव कम होता है। जब आप लगातार काम करते रहते हैं, तो आपका दिमाग थक जाता है और आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिससे आपका काम भी प्रभावित होता है। अगर आप बीच-बीच में ब्रेक लेते हैं, तो आपका दिमाग तरोताजा रहता है और आप बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। इसके अलावा इससे आपकी काम करने की क्षमता भी बढ़ती है।

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#3 शारीरिक दर्द से मिलेगी राहत लगातार बैठकर काम करने से गर्दन, पीठ और कंधों में दर्द हो सकता है। ऐसे में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ब्रेक के दौरान थोड़ी देर टहलें और गहरी सांस लें। इससे आपके शरीर में खून का संचार बढ़ेगा और दर्द में राहत मिलेगी। इसके अलावा आप कुछ हल्के-फुल्के व्यायाम भी कर सकते हैं, जिससे मांसपेशियों को आराम मिलेगा और आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी। इस तरह आप फिर से तरोताजा महसूस करेंगे और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे।

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#4 सामाजिक संपर्क बढ़ेगा काम के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लेने से न केवल आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि आपको अपने सहकर्मियों से बातचीत करने का भी मौका मिलेगा। जब आप अपने सहकर्मियों से बात करेंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा और आप टीम के साथ बेहतर काम कर पाएंगे। इसके अलावा इससे आपकी टीम के साथियों के साथ संबंध भी मजबूत होंगे। इससे ऑफिस का माहौल भी बेहतर रहेगा और सभी मिलकर काम करेंगे।