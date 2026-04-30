गर्मियों में त्वचा क्यों थक जाती है? जानिए इसके कारण और बचाव

गर्मियों का मौसम न केवल बाहर बल्कि अंदर भी त्वचा को थका सकता है। गर्मी के कारण पसीना आता है और पसीने में मौजूद नमक त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके साथ ही गर्मी की वजह से त्वचा की नमी का स्तर भी प्रभावित हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे कारण बताते हैं, जिनसे त्वचा थक सकती है और उनसे बचाव के तरीके।

#1 अधिक पसीना आना गर्मियों में पसीना आना सामान्य है, लेकिन अधिक पसीना त्वचा को थका सकता है। पसीना त्वचा के छिद्रों को बंद कर सकता है, जिससे मुंहासे और अन्य त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा पसीने में मौजूद नमक भी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे बचने के लिए दिन में दो बार अपनी त्वचा को साफ करें और इसके लिए हल्के फेसवॉश का इस्तेमाल करें।

#2 पानी की कमी गर्मियों में पानी की कमी एक आम समस्या है। जब शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिलता, तो यह सूखा हो जाता है। इससे त्वचा शुष्क और थकी हुई दिख सकती है। इससे बचने के लिए दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और तरल पदार्थों का सेवन करें। नारियल पानी, तरबूज का रस और अन्य तरल पदार्थ भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रेटिंग फेस मास्क का इस्तेमाल करें।

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#3 सूरज की हानिकारक किरणें सूरज की किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे त्वचा थकी हुई और बेजान लग सकती है। ये किरणें त्वचा की कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन को नष्ट कर सकती हैं, जिससे झुर्रियां और उम्र से पहले बढ़ने वाले लक्षण हो सकते हैं। इससे बचने के लिए रोजाना कम से कम 30 एसपीएफ वाला सनस्क्रीन लगाएं। इसके अलावा सूरज की किरणों से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय टोपी और चश्मे का इस्तेमाल करें।

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#4 नींद की कमी नींद की कमी भी त्वचा को थका सकती है। जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते, तो आपकी त्वचा सुस्त और थकी हुई दिख सकती है। इसके अलावा नींद की कमी से आंखों के नीचे काले घेरे भी हो सकते हैं। इससे बचने के लिए रोजाना 7-8 घंटे की नींद लें। इसके साथ ही सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ करें और नमी देने वाले क्रीम का इस्तेमाल करें। अच्छे गद्दे और तकिये का इस्तेमाल भी करें।