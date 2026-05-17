आपका विटामिन-D का स्तर रहता है कम? जानिए इसके पीछे के 5 संभावित कारण
क्या है खबर?
विटामिन-D एक जरूरी पोषक तत्व है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने से लेकर शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बेहतर बनाने तक में अहम भूमिका निभा सकता है। यह विटामिन तब बनता है जब शरीर सूरज की किरणों के संपर्क में आता है। हालांकि, कई लोग इस विटामिन की कमी का सामना करते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे कारण बताते हैं, जो आपके विटामिन-D के स्तर को कम कर सकते हैं।
#1
धूप में कम समय बिताना
शरीर में विटामिन-D की कमी का मुख्य कारण है कि लोग धूप में कम समय बिताते हैं। धूप से मिलने वाली किरणें शरीर में विटामिन-D का उत्पादन करती हैं। इसलिए, रोजाना कुछ मिनट धूप में रहना जरूरी है। खासकर सुबह 10 बजे से 3 बजे के बीच। इस समय की धूप में विटामिन-D के उत्पादन के लिए जरूरी किरणें होती हैं। धूप में पर्याप्त समय बिताने से शरीर में विटामिन-D का स्तर संतुलित रहता है।
#2
खान-पान में पोषक तत्वों की कमी होना
खान-पान में पोषक तत्वों की कमी भी विटामिन-D के स्तर को प्रभावित कर सकती है। अगर आप विटामिन-D युक्त खाने की चीजें, जैसे सोया, मशरूम, दूध और संतरे आदि का सेवन नहीं करते हैं तो आपके शरीर में इसकी कमी हो सकती है। इसके अलावा हरी सब्जियां, मेवे और बीज भी विटामिन-D के अच्छे स्रोत हैं। इन खाद्य पदार्थों को अपने खाने में शामिल करने से शरीर को जरूरी विटामिन-D मिल सकता है।
#3
मोटापा होना
मोटापा भी विटामिन-D के स्तर को कम करने का कारण बन सकता है। मोटे लोगों में विटामिन-D का स्तर अक्सर कम होता है, क्योंकि चर्बी शरीर में विटामिन-D को जमा कर लेती है और इसे रक्त प्रवाह में जाने से रोकती है। इस वजह से मोटे लोगों में विटामिन-D की कमी हो जाती है। इसलिए, मोटे लोगों को अपने खाने में विटामिन-D युक्त चीजों को शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें संतुलित डाइट और एक्सरसाइज करके वजन घटाना चाहिए।
#4
उम्र का बढ़ना
उम्र बढ़ने के साथ-साथ हमारे शरीर की ताकत भी कम होती जाती है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में विटामिन-D का स्तर भी कम होने लगता है। खासकर 50 साल से ऊपर के लोगों में यह समस्या आमतौर पर देखने को मिलती है। इसलिए, इस उम्र के लोगों को अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने और विटामिन-D के स्तर को संतुलित रखने के लिए खाने-पीने पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि वे स्वस्थ रहें।
#5
कुछ बीमारियों का होना
कुछ बीमारियां भी विटामिन-D के स्तर को प्रभावित कर सकती हैं। मधुमेह, कैंसर और दिल की बीमारियों से ग्रस्त लोगों में विटामिन-D का स्तर काफी कम पाया जाता है। इसलिए, इन बीमारियों से ग्रस्त लोगों को विशेष रूप से अपने विटामिन-D के स्तर पर ध्यान देना चाहिए, ताकि उनकी बीमारी का प्रभाव कम हो सके और वे स्वस्थ रह सकें। बेहतर इलाज और सटीक जांच करवाने के लिए जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलें।