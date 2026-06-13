बुढ़ापे में बुजुर्गों के जिद करने के कारण

बुजुर्ग क्यों उम्र बढ़ने पर होते जाते हैं बच्चों की तरह जिद्दी? जानिए संभावित कारण

लेखन सयाली 07:05 pm Jun 13, 202607:05 pm

क्या है खबर?

बुजुर्गों में जिद का व्यवहार अक्सर देखने को मिलता है, जो बच्चों के समान हो जाता है। यह एक आम समस्या है, जो कई परिवारों में देखने को मिलती है। बुजुर्गों का बच्चों की तरह जिद करना कई बार परिवार के सदस्यों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस लेख में हम इस समस्या के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे इस स्थिति से निपटा जा सकता है।