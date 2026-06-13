बुजुर्ग क्यों उम्र बढ़ने पर होते जाते हैं बच्चों की तरह जिद्दी? जानिए संभावित कारण

बुजुर्ग क्यों उम्र बढ़ने पर होते जाते हैं बच्चों की तरह जिद्दी? जानिए संभावित कारण
क्या है खबर?
बुजुर्गों में जिद का व्यवहार अक्सर देखने को मिलता है, जो बच्चों के समान हो जाता है। यह एक आम समस्या है, जो कई परिवारों में देखने को मिलती है। बुजुर्गों का बच्चों की तरह जिद करना कई बार परिवार के सदस्यों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस लेख में हम इस समस्या के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे इस स्थिति से निपटा जा सकता है।
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बदलती जीवनशैली का प्रभाव
बुजुर्गों की जीवनशैली में बदलाव आने पर वे अक्सर जिद करने लगते हैं। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, उनकी शारीरिक क्षमता कम होने लगती है और उन्हें रोजमर्रा के कामों में दिक्कत होती है। इस कारण वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जिद करते हैं, क्यूंकि वे खुद ऐसा करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके अलावा बुजुर्गों को अपनी आजादी खोने का डर भी होता है, जिससे वे अपने अधिकारों की मांग करते हैं।
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सामाजिक संपर्क की कमी
बुजुर्गों का सामाजिक संपर्क कम होने पर भी वे जिद करने लगते हैं। जब वे अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों से दूर होते हैं तो उन्हें अकेलापन महसूस होता है और वे अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाते। इस कारण वे अपने मन की बात कहने के लिए जिद करते हैं। इसके अलावा बुजुर्गों को यह भी लगता है कि अगर वे अपनी इच्छाओं को जोर-जोर से बताएंगे तो शायद कोई उनकी मदद करेगा।
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स्वास्थ्य समस्याएं
बुजुर्गों को कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका मन खराब रहता है और वे चिड़चिड़े हो जाते हैं। दर्द या असुविधा होने पर वे अधिक जिद्दी हो जाते हैं। इसके अलावा दवाइयों के प्रभाव भी उनके व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। बुजुर्गों का यह चिड़चिड़ापन अक्सर उनकी असुविधा और दर्द का परिणाम होता है, जिससे वे ऐसा व्यव्हार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
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स्वतंत्रता की भावना
बुजुर्गों को अपनी स्वतंत्रता बहुत प्यारी होती है और जब कोई उनकी आजादी छीनता है तो वे जिद करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति चाहता है कि वह खुद खाना खा सके या खुद चल सके तो अगर कोई उस पर रोक लगाएगा तो वह जिद करेगा कि उसे वही काम खुद करने दिया जाए। इस प्रकार कई कारण हो सकते हैं, जिनकी वजह से बुजुर्ग बच्चे की तरह जिद करते हैं।