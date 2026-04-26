पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं साबुत अनाज, जानिए इनके फायदे

लोग सफेद चावल और मैदे से बनी चीजों को खाना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इनका अधिक सेवन सेहत के लिए सही नहीं होता है। ये सफेद अनाज के रूप में बिकते हैं, जो पोषक तत्वों से भरपूर नहीं होते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि सफेद अनाज की जगह साबुत अनाज को अपनी डाइट में शामिल करें। आइए, आज हम आपको 5 ऐसे साबुत अनाज के बारे में बताते हैं, जिनके सेवन से सेहत लाभ मिल सकते हैं।

#1 जई जई एक ऐसा साबुत अनाज है, जो फाइबर का अच्छा स्त्रोत है। इसका सेवन पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त रखने के साथ ही कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। यह त्वचा के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि यह त्वचा को नमी देने और पोषण देने का भी काम कर सकता है। इसके अलावा जई का सेवन दिल को स्वस्थ रखने में भी सहायक हो सकता है।

#2 ज्वार ज्वार में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फोलेट, पोटेशियम, फास्फोरस और एंटी-ऑक्सीडेंट जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी हैं। ज्वार का सेवन शरीर में खून के बहाव को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने और त्वचा की सूजन को ठीक करने में भी सहायक है। आप चाहें तो ज्वार से अलग-अलग व्यंजन बना सकते हैं।

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#3 बाजरा बाजरा भी फाइबर और कई पोषक तत्वों से भरपूर साबुत अनाज है, जो पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त रखने में मदद कर सकता है। यह वजन को नियंत्रित करने में भी सहायक है। इसके अलावा बाजरा का सेवन हड्डियों को मजबूती देने और त्वचा को स्वस्थ रखने में भी मदद कर सकता है। आप चाहें तो बाजरे की रोटी या फिर खीर बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं।

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#4 भूरे चावल सफेद चावल की तुलना में भूरे चावल अधिक पौष्टिक होते हैं, क्योंकि भूरे चावलों में मौजूद चर्बी और एंटी-ऑक्सीडेंट शरीर को कई तरह की बीमारियों से सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा भूरे चावल का सेवन पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त रखने में भी मदद कर सकता है। साथ ही यह वजन को नियंत्रित करने में भी सहायक है। आप चाहें तो भूरे चावलों से अलग-अलग व्यंजन बनाकर भी खा सकते हैं।