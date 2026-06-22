योग करने से पहले खा सकते हैं ये चीजें, मिलेगी ऊर्जा और नहीं महसूस होगा भारीपन

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नारियल पानी

नारियल पानी प्राकृतिक तत्वों से भरपूर होता है, जो आपके शरीर को तरलता प्रदान करते हैं और आपको ताजगी का अहसास कराते हैं। इसमें कम कैलोरी होती हैं, इसलिए यह पेट पर हल्का प्रभाव डालता है और ज्यादा खाने की इच्छा नहीं होती। नारियल पानी पीने से पाचन भी बेहतर होता है और आप योग के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। इसे पीने से आपको ऊर्जा मिलती है और आप योग के दौरान बेहतर प्रदर्शन करते हैं।