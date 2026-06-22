योग करने से पहले खा सकते हैं ये चीजें, मिलेगी ऊर्जा और नहीं महसूस होगा भारीपन
क्या है खबर?
योग एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो शरीर के साथ-साथ मन और आत्मा के लिए भी फायदेमंद है। योग से पहले क्या खाना चाहिए, इस पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि आप हल्का महसूस करें और ऊर्जा से भरपूर रहें। सही आहार न केवल आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, बल्कि आपको योग के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने में भी मदद करता है। आइए जानते हैं कि योग से पहले क्या खाना चाहिए।
#1
केला
योग से पहले केला खाना एक अच्छा विकल्प है। केला पोटेशियम का अच्छा स्रोत होता है, जो मांसपेशियों की ऐंठन को रोकने में मदद करता है। इसके अलावा केले में प्राकृतिक मिठास होती है, जो आपको तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है। केला खाने से आपका पेट भी भरा हुआ महसूस नहीं होता और आप हल्का महसूस करते हैं। इसे खाने से आपको योग के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने में भी मदद मिलती है।
#2
ग्रीन टी
योग करने से पहले ग्रीन टी पीना भी फायदेमंद हो सकता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को साफ करते हैं और आपको ताजगी का अहसास कराते हैं। ग्रीन टी में कैफीन नहीं होती, इसलिए यह पेट पर हल्का प्रभाव डालती है और आपको अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। इसे पीने से आपका पाचन भी बेहतर होता है और आप योग के लिए मानसिक रूप से भी तैयार हो जाते हैं।
#3
सूखे मेवे
बादाम, अखरोट या किशमिश जैसे सूखे मेवे खाना भी अच्छा विकल्प हो सकता है। ये सभी सूखे मेवे प्रोटीन और सेहतमंद चर्बी से भरपूर होते हैं, जो आपको लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं और पेट को भरा हुआ महसूस कराते हैं। इसके अलावा इनमें विटामिन और खनिज भी होते हैं, जो आपकी त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होते हैं। सूखे मेवे खाने से आपको योग के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने में भी मदद मिलती है।
#4
नारियल पानी
नारियल पानी प्राकृतिक तत्वों से भरपूर होता है, जो आपके शरीर को तरलता प्रदान करते हैं और आपको ताजगी का अहसास कराते हैं। इसमें कम कैलोरी होती हैं, इसलिए यह पेट पर हल्का प्रभाव डालता है और ज्यादा खाने की इच्छा नहीं होती। नारियल पानी पीने से पाचन भी बेहतर होता है और आप योग के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। इसे पीने से आपको ऊर्जा मिलती है और आप योग के दौरान बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
#5
दही
दही खाना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं और आपको हल्का महसूस कराते हैं। दही में कैल्शियम भी होता है, जो हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है। इसे खाने से आपको योग के लिए मानसिक रूप से तैयार होने में भी मदद मिलती है। इन सभी विकल्पों को अपनाकर आप योग से पहले सही आहार लेकर अपनी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं।