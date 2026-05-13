अगर आप रोजाना 8 से 10 घंटे तक बैठकर काम करते हैं, तो इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। लंबे समय तक बैठने से शरीर में रक्त का प्रवाह और मांसपेशियों के काम करने के तरीकों में बाधा आ सकती है। इसके अलावा, इससे शरीर के कई अन्य हिस्सों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि लंबे समय तक बैठकर काम करने से क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं।

#1 लंबे समय तक बैठे रहने के कारण हो सकती है आंखों की समस्या लंबे समय तक बैठकर काम करने से आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार देखने से आंखों में सूखापन, जलन, धुंधला दिखाई देना और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा आंखों में दर्द और आंखों की रोशनी में कमी भी हो सकती है। इसलिए लंबे समय तक बैठकर काम करते समय पानी पीते रहना और आंखों की देखभाल करना जरूरी है।

#2 गर्दन और पीठ में हो सकता है दर्द लंबे समय तक बैठकर काम करने से गर्दन और पीठ में भी दर्द हो सकता है। दरअसल, लगातार बैठे रहने से रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है, जिससे दर्द और अकड़न जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठने से गर्दन की मांसपेशियां भी प्रभावित होती हैं। इसलिए नियमित तौर पर कुछ मिनट का ब्रेक लेकर थोड़ा टहलना या हल्की-फुल्की कसरत करना अच्छा है।

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#3 वजन बढ़ना है सबसे बड़ी चिंता लंबे समय तक बैठकर काम करने से वजन बढ़ना भी एक बड़ी चिंता हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि लगातार बैठे रहने से कैलोरीज कम जलती हैं, जिससे वजन बढ़ सकता है। इसके अलावा लंबे समय तक बैठने से शरीर की चयापचय दर भी घट जाती है, जिससे वजन नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए रोजाना कुछ मिनट के लिए ही सही, लेकिन व्यायाम जरूर करें।

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#4 मधुमेह का बढ़ सकता है खतरा लंबे समय तक बैठकर काम करने से मधुमेह का खतरा भी बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि लगातार बैठे रहने से शरीर की इंसुलिन पर प्रतिक्रिया कम हो जाती है, जिससे रक्त में शर्करा का स्तर असंतुलित हो सकता है। इसके अलावा लंबे समय तक बैठने से शरीर में शर्करा का स्तर भी प्रभावित होता है, जिससे टाइप 2 मधुमेह होने की संभावना बढ़ सकती है।