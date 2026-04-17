क्यों है जैविक खाद्य पदार्थों का चलन? जानिए इसके फायदे और अन्य अहम बातें

जैविक खाद्य पदार्थों का चलन आजकल बहुत बढ़ गया है। लोग इसे अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं क्योंकि यह सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। जैविक खाद्य पदार्थ वे होते हैं, जिन्हें बिना किसी रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के उगाया जाता है। इस लेख में हम जानेंगे कि जैविक खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, इनके फायदे क्या हैं और इन्हें खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

#1 जैविक खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? जैविक खाद्य पदार्थ वे होते हैं, जिन्हें प्राकृतिक तरीकों से उगाया जाता है। इनमें किसी भी प्रकार के रासायनिक कीटनाशक या उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता। इन फसलों को तैयार करने के लिए जैविक खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक खाद जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट आदि का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जैविक खेती में कीटनाशकों के लिए नीम का तेल, बेकिंग सोडा आदि का उपयोग किया जाता है।

#2 जैविक खाद्य पदार्थों के फायदे जैविक खाद्य पदार्थ खाने से शरीर को कई फायदे मिल सकते हैं। ये सेहतमंद होते हैं और इनमें पोषक तत्व अधिक होते हैं। जैविक खाद्य पदार्थ खाने से शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है और त्वचा भी स्वस्थ रहती है। इसके अलावा ये पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते हैं क्योंकि इनकी खेती में रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं होता। जैविक खाद्य पदार्थों का सेवन करने से पेट भी साफ रहता है।

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#3 जैविक खाद्य पदार्थों की पहचान कैसे करें? बाजार में कई ऐसे उत्पाद आते हैं, जिन्हें देखकर पता नहीं चलता कि वे असली में जैविक हैं या नहीं। इसलिए जब भी आप कोई उत्पाद खरीदें तो उसकी पैकेजिंग पर 'जैविक प्रमाणित' लिखा होना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि वह सच में जैविक है या नहीं। इसके अलावा कुछ उत्पादों पर 'राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम' का निशान भी होता है, जो यह दर्शाता है कि वह उत्पाद असली में जैविक है।

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#4 घर पर खुद भी उगा सकते हैं जैविक खाद्य पदार्थ अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार हमेशा ताजा और सेहतमंद भोजन खाए तो आप खुद भी अपने घर पर छोटे-मोटे सब्जियां या फल उगा सकते हैं। इसके लिए आपको बस कुछ बीज खरीदने होंगे और उन्हें अपने बगीचे या बालकनी में लगाना होगा। इससे न केवल आपको ताजा खाना मिलेगा बल्कि यह एक अच्छा व्यायाम भी होगा। इसके अलावा आप अपने बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का एक अच्छा तरीका होगा।