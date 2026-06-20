लम्बर स्पोंडिलोलिस्थेसिस बीमारी के बारे में जानकारी

क्या है लम्बर स्पोंडिलोलिस्थेसिस बीमारी? जानें इसके कारण, लक्षण और उपचार

लेखन सयाली 11:11 am Jun 20, 202611:11 am

क्या है खबर?

लम्बर स्पोंडिलोलिस्थेसिस एक ऐसी स्थिति है, जिसमें रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में गड़बड़ी आ जाती है। इस स्थिति में आमतौर पर एक या 2 हड्डियां दूसरी परत पर खिसक जाती हैं, जिससे दर्द और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। यह समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन यह आमतौर पर मध्यम आयु वर्ग के लोगों में ज्यादा देखी जाती है। आइए आज हम आपको इस बीमारी से जुड़ी सभी जरूरी बातें बताते हैं।