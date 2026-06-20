क्या है लम्बर स्पोंडिलोलिस्थेसिस बीमारी? जानें इसके कारण, लक्षण और उपचार
क्या है खबर?
लम्बर स्पोंडिलोलिस्थेसिस एक ऐसी स्थिति है, जिसमें रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में गड़बड़ी आ जाती है। इस स्थिति में आमतौर पर एक या 2 हड्डियां दूसरी परत पर खिसक जाती हैं, जिससे दर्द और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। यह समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन यह आमतौर पर मध्यम आयु वर्ग के लोगों में ज्यादा देखी जाती है। आइए आज हम आपको इस बीमारी से जुड़ी सभी जरूरी बातें बताते हैं।
कारण
लम्बर स्पोंडिलोलिस्थेसिस के कारण
लम्बर स्पोंडिलोलिस्थेसिस कई वजहों से हो सकती है, जिनमें पारिवारिक इतिहास मुख्य कारण है। अगर परिवार में किसी को यह समस्या रही हो तो आपको भी इससे जूझना पड़ सकता है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, रीढ़ की हड्डी कमजोर होती जाती है और पीठ में तकलीफ बढ़ती है। पीठ या रीढ़ पर गंभीर चोट लगने से भी यह समस्या हो सकती है। इसके अलावा भारी सामान उठाने या देर तक गलत मुद्रा में बैठने से भी इसका खतरा होता है।
लक्षण
लम्बर स्पोंडिलोलिस्थेसिस के लक्षण
लम्बर स्पोंडिलोलिस्थेसिस के लक्षण इस बीमारी को पहचानने में मदद करते हैं। इसका सबसे आम लक्षण है पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, जो बैठने या खड़े होने पर बढ़ सकता है। इसके अलावा इसके दौरान पैरों में कमजोरी या दर्द भी हो सकता है। पैरों में जलन महसूस होना भी आम है, जो अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकती है। चलने या खड़े होने में कठिनाई होना और शरीर में दर्द बना रहना भी इसका संकेत है।
निदान
लम्बर स्पोंडिलोलिस्थेसिस का पता कैसे लगाया जा सकता है?
लम्बर स्पोंडिलोलिस्थेसिस का पता लगाने के लिए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर शारीरिक जांच, एक्स-रे, एमआरआई या सीटी स्कैन जैसे परीक्षण कर सकते हैं, ताकि स्थिति का सही पता चल सके। इन परीक्षणों से यह पता चलता है कि क्या रीढ़ की हड्डी सही स्थिति में है या नहीं। इसके अलावा डॉक्टर आपको कुछ अन्य परीक्षण कराने की सलाह भी दे सकते हैं, ताकि सही इलाज मिल सके और आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे।
इलाज
लम्बर स्पोंडिलोलिस्थेसिस का इलाज
लम्बर स्पोंडिलोलिस्थेसिस का इलाज स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करता है। शुरुआती अवस्था में आराम, फिजियोथेरेपी और दर्द निवारक दवाइयां दी जाती हैं। गंभीर मामलों में ऑपरेशन की जरूरत हो सकती है, जिसमें प्रभावित हड्डियों को स्थिर किया जाता है। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी को सही स्थिति में लाने के लिए अलग-अलग तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। नियमित व्यायाम और सही मुद्रा बनाए रखना भी जरूरी है, ताकि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे।