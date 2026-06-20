क्या है लीवर सिरोसिस? जानिए इस गंभीर बीमारी के कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

कारण

लीवर सिरोसिस के कारण

लीवर सिरोसिस के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें हेपेटाइटिस-B और C वायरस का संक्रमण शामिल है। इसके अलावा शराब का ज्यादा सेवन, मोटापा, शुगर की बीमारी, हेपेटाइटिस और कुछ अन्य रोग भी इसके कारण हो सकते हैं। कुछ मामलों में यह बीमारी परिवार से भी आ सकती है। इसके साथ ही कुछ दवाइयों का ज्यादा सेवन भी लीवर सिरोसिस का कारण बन सकता है। यह बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती है और इसके लक्षण शुरुआत में स्पष्ट नहीं होते।