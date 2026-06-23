इलेक्ट्रोलाइट पानी पीने के फायदे

आलिया भट्ट जैसे सितारे पीते हैं इलेक्ट्रोलाइट पानी, जानिए इससे मिलने वाले मुख्य फायदे

लेखन सयाली 10:57 am Jun 23, 202610:57 am

क्या है खबर?

इलेक्ट्रोलाइट पानी एक प्रकार का पेय है, जिसमें नमक, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज तत्व मिलाए जाते हैं। यह पानी आपके शरीर की पानी की मात्रा को बढ़ाने और ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में मदद कर सकता है। आजकल बाजार में कई प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट पानी उपलब्ध हैं, जिन्हें आलिया भट्ट समेत कई सितारे रोजाना पीते हैं। आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट पानी पीने से क्या स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं।