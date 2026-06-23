क्या है कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस ब्लिस्टर? जानिए इस स्थिति के कारण, लक्षण और उपचार के तरीके
क्या है खबर?
कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस एक त्वचा की समस्या है, जिसमें त्वचा पर दाने निकलने लगते हैं, खुजली होने लगते है और जलन होती है। यह तब होता है जब त्वचा किसी बाहरी चीज के संपर्क में आती है, जैसे कि रसायन या एलर्जी पैदा करने वाली चीजें। इस स्थिति में फफोले बनना भी आम है। इस लेख में हम जानेंगे कि कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस ब्लिस्टर क्या होता है। साथ ही इसके कारण, लक्षण और उपचार के तरीके पर भी चर्चा करेंगे।
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कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस के कारण
कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस के कई कारण हो सकते हैं। इनमें साबुन, कपड़े धोने का पाउडर, रसायन, धातु, पौधों का रस, दवाइयां और कीटनाशक का संपर्क शामिल हैं। ये चीजें त्वचा पर जलन पैदा कर सकती हैं और दाने, खुजली और एलर्जी का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा धूप में ज्यादा देर तक रहने से भी कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है। यह समस्या आमतौर पर तब होती है जब त्वचा किसी नई चीज के संपर्क में आती है।
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कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस के लक्षण
कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस के लक्षणों में दाने, खुजली, जलन और फफोले शामिल हैं। ये लक्षण शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकते हैं, लेकिन हाथ, पैर, गर्दन और चेहरे पर अधिक दिखाई देते हैं। इसके अलावा त्वचा का लाल होना, सूजन और छाले भी इसके सामान्य लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको किसी बाहरी चीज से एलर्जी है तो आपको इन लक्षणों का सामना करना पड़ सकता है। इनके नजर आने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें।
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कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस ब्लिस्टर का उपचार
अगर आपको कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस है तो सबसे पहले उस बाहरी चीज से दूर रहें, जिससे एलर्जी है। प्रभावित क्षेत्र को साफ पानी से धोएं और सुखा लें। इसके बाद डॉक्टर द्वारा दी गई क्रीम या लोशन लगाएं। खुजली होने पर ठंडे पानी की पट्टी का उपयोग करें। अगर फफोले फट जाएं तो उसे साफ रखें और किसी भी तरह की जलन से बचें। डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि सही उपचार मिल सके।
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कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस से बचाव के तरीके
कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। हमेशा अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, खासकर खाना खाने से पहले और बाथरूम जाने के बाद। एलर्जी वाले उत्पादों का उपयोग न करें और धूप में ज्यादा देर तक न रहें। इसके अलावा किसी नए उत्पाद का उपयोग करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें, ताकि आपको पता चल सके कि उस उत्पाद से आपको एलर्जी तो नहीं होगी।