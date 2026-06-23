कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस के बारे में सबकुछ

क्या है कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस ब्लिस्टर? जानिए इस स्थिति के कारण, लक्षण और उपचार के तरीके

लेखन सयाली 10:41 am Jun 23, 202610:41 am

क्या है खबर?

कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस एक त्वचा की समस्या है, जिसमें त्वचा पर दाने निकलने लगते हैं, खुजली होने लगते है और जलन होती है। यह तब होता है जब त्वचा किसी बाहरी चीज के संपर्क में आती है, जैसे कि रसायन या एलर्जी पैदा करने वाली चीजें। इस स्थिति में फफोले बनना भी आम है। इस लेख में हम जानेंगे कि कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस ब्लिस्टर क्या होता है। साथ ही इसके कारण, लक्षण और उपचार के तरीके पर भी चर्चा करेंगे।