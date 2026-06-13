क्या होता है जब किडनी की क्षमता हो जाती है 50 प्रतिशत से कम? जानें प्रभाव

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उच्च रक्तचाप होना

किडनी की क्षमता कम होने पर रक्तचाप बढ़ सकता है, जिसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। उच्च रक्तचाप से दिल पर दबाव बढ़ता है, जिससे दिल की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए, नियमित रूप से रक्तचाप की जांच कराना जरूरी है, ताकि समय रहते इसका इलाज किया जा सके। इसके अलावा सही खान-पान और व्यायाम से भी रक्तचाप को नियंत्रित किया जा सकता है। डॉक्टर की सलाह पर दवाइयों का सेवन भी फायदेमंद हो सकता है।