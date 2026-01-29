बदलते मौसम के दौरान इस तरह से पहनें कपड़े, वर्ना आप पड़ जाएंगे बीमार

सर्दियों से गर्मियों के बीच का समय संक्रमण का होता है और इस दौरान तापमान में अचानक बदलाव होता है। इस मौसम में कई लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि क्या पहना जाए और क्या नहीं। ऐसे में कपड़े पहनते समय मौसम को ध्यान में रखना जरूरी है। आज हम आपको कुछ ऐसे फैशन टिप्स बताते वाले हैं, जिनकी मदद से आप संक्रमण के दौरान भी आकर्षक दिख सकते हैं और आरामदायक महसूस कर सकते हैं।

#1 हल्के गर्म कपड़े पहनें सर्दी से गर्मी के मौसम में प्रवेश करते समय भी हल्की-हल्की ठंड पड़ती ही है। ऐसे में आपको हल्के गर्म कपड़ों का चयन करना चाहिए। मोटी जैकेट और बड़े ब्लेजर आदि को अलमारी में रख दें। इनके बजाय स्वेट शर्ट, स्वेटर या हुडी का चुनाव कर लें। अगर आपको इन कपड़ों में भी गर्मी लग रही है तो आप लंबी आस्तीन वाली शर्ट, टी-शर्ट या टॉप भी पहन सकते हैं। इस दौरान कानों और पैरों को भी ढककर रखें।

#2 हल्के रंगों के कपड़े चुनें बदलते मौसम में हल्के रंगों वाले कपड़े पहनना हमेशा अच्छा रहता है। सफेद, पीला, हल्का नीला या गुलाबी जैसे रंग न केवल आपको ताजगी देंगे, बल्कि धूप में भी आपको ठंडक का अहसास कराएंगे। ये रंग आपको धूप के असर से बचाने में मदद करेंगे और आपके लुक को भी खास बनाएंगे। इसके अलावा हल्के रंगों के कपड़े पहनकर आप दिनभर तरोताजा महसूस करेंगे और गर्मियों की उमस से भी बच सकेंगे।

#3 ढीले-ढाले कपड़े पहनें इस मौसम में ढीले-ढाले कपड़े पहनना सबसे अच्छा रहता है। यह न केवल आपको आरामदायक महसूस कराएगा, बल्कि पसीने को भी सोख लेगा और त्वचा को रगड़ने से बचाएगा। ढीले-ढाले कपड़े पहनकर आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करेंगे और किसी भी तरह की असुविधा से बच सकेंगे। अगर ठंड महसूस हो तो ढीले कपड़ों के अंदर थर्मल पहन लें। इससे आपको थोड़ी भी ठंड नहीं लगेगी और आप बेहद आरामदायक महसूस करेंगे।

#4 सोच-समझकर एक्सेसरीज का चयन करें बदलते मौसम में एक्सेसरीज का चयन करते समय आपको सोच-विचार करना होगा। भारी गहने या बैग पहनने से बचें, क्योंकि ये आपको गर्म महसूस करा सकते हैं। इसके बजाय हल्की और आरामदायक एक्सेसरीज चुनें, जैसे कि स्कार्फ, टोपी या पतले मोजे। इससे न केवल आपका लुक खास बनेगा, बल्कि आप पूरे दिन आरामदायक भी रहेंगे। हल्की एक्सेसरीज पहनकर आप गर्मियों की उमस से बच सकते हैं और ठंडी हवा से भी सुरक्षित रहेंगे।