ठंडे पेय का सेवन बढ़ा सकता है वजन? जानिए कैसे

गर्मियों में ठंडा पेय पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि रोजाना ठंडे पेय का सेवन शरीर को कई तरह से प्रभावित कर सकता है, खासकर अगर इसमें ज्यादा मीठा मिलाया जाता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी बातें बताते हैं, जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि ठंडे पेय का सेवन वजन बढ़ाने का कारण बन सकता है।

#1 कैलोरी का अधिक सेवन ठंडे पेय में कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण इनका अधिक सेवन करने से वजन बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए एक कैन शीतल पेय में लगभग 150 कैलोरी होती हैं। अब अगर आप दिन में 2 या 3 बार इनका सेवन करते हैं तो ये कैलोरी बढ़कर काफी ज्यादा हो जाती है, जो मोटापे का कारण बन सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप सीमित मात्रा में ही इनका सेवन करें।

#2 भूख को बढ़ा सकते हैं ठंडे पेय ठंडे पेय में मीठे की अधिक मात्रा होती है, जो भूख को बढ़ा सकती है। इसका कारण है कि जब आप ठंडा पेय पीते हैं तो यह आपके पेट को जल्दी भर देता है, जिससे आपको लगता है कि आप ज्यादा खा चुके हैं। इससे आपका पाचन भी प्रभावित होता है और आप अधिक खाने की इच्छा महसूस कर सकते हैं। इसके कारण वजन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है।

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#3 शरीर को कर सकते हैं सुस्त अगर आप रोजाना ठंडे पेय का सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर की ऊर्जा पर बुरा असर पड़ सकता है। ठंडे पेय पीने से शरीर सुस्त हो जाता है और इसकी गतिविधियां कम हो जाती हैं। इसके कारण शरीर की पाचन दर भी धीमी हो जाती है, जिससे वजन बढ़ने लगता है। इसके अतिरिक्त इससे पाचन क्रिया भी प्रभावित होती है और भूख भी कम लगती है, जो वजन बढ़ाने का कारण बन सकता है।

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#4 पोषण की कमी हो सकती है ठंडे पेय में पोषक तत्वों की कमी होती है और इन्हें पीने से आपके शरीर को जरूरी विटामिन और खनिज नहीं मिल पाते। इसके कारण आपको कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इससे आपका पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है, जिससे वजन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप सीमित मात्रा में ही इनका सेवन करें और इनके स्थान पर प्राकृतिक पेय का सेवन करें।