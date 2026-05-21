बिना मशीन के घर पर आसानी से बनाएं तरबूज का सोरबेट, जानिए रेसिपी

सोरबेट एक ताजगी भरी और ठंडी मिठाई का विकल्प है, जो गर्मियों में खासतौर पर पसंद किया जाता है। यह मिठाई फलों से बनाई जाती है और इसे बिना दूध या क्रीम के बनाया जाता है। तरबूज का सोरबेट एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक मिठास होती है और यह सेहत के लिए भी अच्छा है। आइए आज हम आपको तरबूज का सोरबेट बनाने का तरीका बताते हैं।

सामग्रियां जरूरी सामग्री तरबूज का सोरबेट बनाने के लिए आपको कुछ ही चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहल आपको एक बड़ा तरबूज, चीनी (स्वादानुसार), नींबू का रस (स्वादानुसार) और थोड़ा सा पानी चाहिए होगा। आप चाहें तो इसमें अन्य फल जैसे आम या अनानास भी मिला सकते हैं। इन चीजों से आप एक स्वादिष्ट और ताजगी भरा सोरबेट बना सकते हैं, जो गर्मियों की तपती धूप में आपको काफी ठंडक देगा।

स्टेप-1 तरबूज को तैयार करें सबसे पहले तरबूज को धोकर उसके बीच वाले हिस्से को काट लें और बीज निकाल दें। अब तरबूज के गूदे को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें ताकि उसे पीसना आसान हो सके। अगर आपके पास बीज रहित तरबूज हो तो आपको सिर्फ उसके गूदे का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद इन टुकड़ों को एक मिक्सर में डालकर अच्छी तरह से पीस लें जब तक कि वह पूरी तरह से चिकना न हो जाए।

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स्टेप-2 चीनी और नींबू के रस को मिलाएं अब पीसे हुए तरबूज के गूदे में चीनी और नींबू का रस मिलाएं। चीनी की मात्रा आपके स्वाद पर निर्भर करती है, आप इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। नींबू का रस सोरबेट को खास स्वाद देता है और इसे अधिक ताजगी भरा बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि सोरबेट जल्दी जम जाए तो पानी की जगह ठंडा पानी डाल सकते हैं। इससे सोरबेट जल्दी जम जाएगा और उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा।

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स्टेप-3 मिश्रण को जमाएं अब तैयार मिश्रण को एक बंद डिब्बे में डालकर फ्रीजर में जमने के लिए रख दें। हर 30 मिनट पर एक बार इसे निकालकर अच्छी तरह से फेंटें ताकि इसमें कोई बर्फ के टुकड़े न बने और यह मलाईदार बने रहे। इस प्रक्रिया को लगभग 4-5 बार दोहराएं जब तक कि आपका सोरबेट पूरी तरह से जम न जाए। इस तरह आपका तरबूज का सोरबेट तैयार हो जाएगा और इसे ठंडा-ठंडा परोसें।