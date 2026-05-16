वॉशिंग मशीन की सफाई के लिए अपनाएं ये 5 सरल और प्रभावी तरीके

वॉशिंग मशीन को साफ रखना बहुत जरूरी है ताकि यह अच्छे से काम करती रहे। अक्सर लोग इसकी सफाई पर ध्यान नहीं देते, जिससे मशीन की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी वॉशिंग मशीन को साफ और ताजा रख सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप न केवल अपनी मशीन की उम्र बढ़ा सकते हैं, बल्कि कपड़ों की सफाई भी बेहतर हो जाएगी।

#1 पानी की टंकी को साफ रखें वॉशिंग मशीन की सफाई के लिए सबसे पहले आपको अपनी पानी की टंकी को साफ रखना होगा। अगर टंकी में गंदगी या चूने का जमाव हो जाए तो वह वॉशिंग मशीन के पाइप्स को बंद कर सकती है। इसके लिए आप टंकी को अच्छे से खाली करें और उसमें गर्म पानी डालें, फिर उसमें सफेद सिरका मिलाकर कुछ देर छोड़ दें। इसके बाद टंकी को फिर से पानी से धोएं और पाइप्स को चेक करें।

#2 ड्रम की सफाई करें वॉशिंग मशीन के ड्रम की सफाई करना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए आप गर्म पानी में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाकर ड्रम में डालें और मशीन को बिना कपड़े चलाएं। इससे ड्रम की सारी गंदगी निकल जाएगी और मशीन ताजा हो जाएगी। आप महीने में एक बार यह प्रक्रिया जरूर करें ताकि आपकी वॉशिंग मशीन हमेशा नई जैसी बनी रहे। इससे न केवल मशीन की कार्यक्षमता बढ़ेगी बल्कि कपड़ों की सफाई भी बेहतर होगी।

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#3 फिल्टर को चेक करें फिल्टर वॉशिंग मशीन का एक अहम हिस्सा होता है, जो कपड़ों से निकलने वाले धूल-मिट्टी को रोकता है। अगर फिल्टर गंदा हो जाए तो वह सही से काम नहीं कर पाती। इसलिए महीने में एक बार इसे निकालकर साफ करें। इसके लिए आप गर्म पानी में थोड़ा बेकिंग सोडा डालकर फिल्टर को इसमें डाल सकते हैं। इससे धूल-मिट्टी आसानी से निकल जाएगी और आपकी वॉशिंग मशीन भी बेहतर काम करेगी।

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#4 दरवाजे की जॉइंट्स साफ करें वॉशिंग मशीन के दरवाजे की जोड़ें भी गंदगी से प्रभावित होती हैं, जिससे दरवाजा ठीक से बंद नहीं होता या खुलता नहीं। इसके लिए आप एक सूती कपड़ा लें और उसमें थोड़ा सिरका डालकर जोड़ें साफ करें। इससे सारी गंदगी हट जाएगी और दरवाजा आसानी से खुल-बंद होगा। इसके बाद जोड़ें को सूखे कपड़े से पोंछें ताकि कोई भी रासायनिक तत्व न बचे। इस प्रक्रिया को महीने में एक बार जरूर दोहराएं।