विदेशों में भारतीय व्यंजनों का लेना चाहते हैं स्वाद? इन देशों में मिलेगा बढ़िया भारतीय खाना

भारतीय व्यंजनों की बात ही अलग होती है। हालांकि, कई लोग विदेश में रहने के दौरान भारतीय खाने को तरसते हैं क्योंकि ज्यादातर भारतीय व्यंजनों के रेस्टोरेंट्स नहीं होते हैं। ऐसे में भारतीयों को घर का खाना खाने के लिए जूझना पड़ता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में बताते हैं, जहां भारतीय रेस्टोरेंट्स काफी मशहूर हैं और भारतीय व्यंजन आसानी से मिल जाते हैं।

#1 रूस रूस में भारतीय व्यंजनों को काफी पसंद किया जाता है, खासकर चाय को। रूस में भारतीय रेस्टोरेंट्स की कोई कमी नहीं है और यहां आपको कई भारतीय रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। इन रेस्टोरेंट्स में न सिर्फ भारतीय खाने के व्यंजन मिलते हैं, बल्कि भारतीय संगीत भी सुनने को मिलता है। इसके अलावा कई रेस्टोरेंट्स में भारतीय कपड़े पहने लोग भी मिल जाएंगे। यहां का माहौल भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ महसूस होता है।

#2 फिजी फिजी एक खूबसूरत द्वीप देश है, जो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। यह देश भी भारतीय व्यंजनों का आनंद लेने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहां भारतीय रेस्टोरेंट्स में भारतीय खाना बहुत अच्छा बनाया जाता है। यहां आपको भारतीय संस्कृति और परंपरा का अनोखा मिश्रण देखने को मिल सकता है, जो भारतीयों को अपने घर की याद दिलाता है।

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#3 दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका भी भारतीय व्यंजनों का लुत्फ उठाने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहां भी भारतीय रेस्टोरेंट्स में भारतीय व्यंजनों की कोई कमी नहीं है। इसके अतिरिक्त यहां आपको भारतीय संस्कृति और परंपरा का अनोखा मिश्रण देखने को मिल सकता है। भारतीय व्यंजनों के साथ-साथ यहां की प्राकृतिक सुंदरता भी देखने लायक है।

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#4 पेरू पेरू दक्षिण अमेरिका का एक खूबसूरत देश है। यह देश भी भारतीय व्यंजनों का आनंद लेने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहां भी भारतीय रेस्टोरेंट्स में भारतीय खाना बहुत अच्छा बनाया जाता है। यहां आपको भारतीय संस्कृति और परंपरा का अनोखा मिश्रण देखने को मिल सकता है, जो भारतीयों को अपने घर की याद दिलाता है।