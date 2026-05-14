प्रकृति के साथ समय बिताना चाहते हैं? भारत की इन 5 जगहों पर जाएं कैंपिंग

भारत में कैंपिंग का अनुभव बहुत ही रोमांचक और आनंददायक हो सकता है। यह न केवल आपको प्रकृति के करीब लाता है, बल्कि आपको शहर की भागदौड़ से दूर शांति और सुकून का अनुभव भी कराता है। यहां की हरी-भरी वादियां, साफ-सुथरे झरने और शांत वातावरण कैंपिंग को और भी खास बना देते हैं। आइए आज हम आपको भारत की ऐसी 5 बेहतरीन कैंपिंग स्थलों के बारे में बताते हैं, जहां एक बार जरूर जाना चाहिए।

#1 शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सुंदर और शांतिपूर्ण जगह है, जहां आप कैंपिंग कर सकते हैं। यहां की हरी-भरी वादियां, ठंडी हवा और शांत माहौल आपको एक अलग ही अनुभव देते हैं। शिमला में पैदल चलकर पहाड़ों की सैर, तंबू में रात बिताना और आग के पास बैठकर गाने गाने का मजा ले सकते हैं। यहां आकर प्रकृति के करीब रहकर सुकून का अनुभव कर सकते हैं। यह जगह परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए अच्छी है।

#2 ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश को 'योग की राजधानी' के नाम से भी जाना जाता है। यहां गंगा नदी के किनारे तंबू लगाकर रहना एक अनोखा अनुभव है। आप यहां बहते पानी में नाव चलाने जैसे साहसिक खेलों का भी आनंद ले सकते हैं। ऋषिकेश में कैंपिंग करने पर आपको न केवल रोमांच मिलेगा, बल्कि गंगा किनारे बैठकर ध्यान लगाने या योग करने से मन को शांति भी मिलेगी। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल आपका मन मोह लेगा।

Advertisement

#3 वायनाड केरलम का वायनाड एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहां आप जंगलों के बीच तंबू लगाकर रह सकते हैं। यहां की हरियाली, झरने और पहाड़ियां आपका मन मोह लेंगी। वायनाड में आप पैदल चलकर पहाड़ों की सैर, तंबू में रात बिताना और आग के पास बैठकर गाने गाने का मजा ले सकते हैं। यहां आकर आप प्रकृति के करीब रहकर सुकून का अनुभव कर सकते हैं। यह जगह परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए बहुत अच्छी है।

Advertisement

#4 कूर्ग कर्नाटक के कूर्ग को 'भारत का स्कॉटलैंड' भी कहा जाता है। यहां कॉफी बागानों के बीच तंबू लगाकर रहना एक अनोखा अनुभव है। यहां की ठंडी हवा और हरे-भरे पेड़-पौधे आपको एक अलग ही अनुभव देते हैं। कूर्ग में आप पैदल चलकर पहाड़ों की सैर, तंबू में रात बिताना और आग के पास बैठकर गाने गाने का मजा ले सकते हैं। यहां आकर आप प्रकृति के करीब रहकर सुकून का अनुभव कर सकते हैं।