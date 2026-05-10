व्यस्त दिन में पनीर के व्यंजन बनाना चाहते हैं? माइक्रोवेव से बनाएं ये रेसिपी
क्या है खबर?
पनीर एक ऐसा दूध से बना उत्पाद है, जो न केवल स्वाद में अच्छा है, बल्कि पौष्टिक भी है। आजकल हर घर में माइक्रोवेव का उपयोग बढ़ रहा है। ऐसे में क्यों न पनीर से कुछ खास व्यंजन माइक्रोवेव में बनाए जाएं? इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और स्वादिष्ट पनीर की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप महज 10 से 15 मिनट में तैयार कर सकते हैं और अपने व्यस्त दिन में भी स्वाद का आनंद ले सकते हैं।
#1
पनीर टिक्का
पनीर टिक्का एक लोकप्रिय नाश्ता है, जिसे आप आसानी से माइक्रोवेव में बना सकते हैं। इसके लिए पनीर के टुकड़ों को दही और मसालों से मैरीनेट करें, फिर इन्हें सीख पर लगाकर माइक्रोवेव करें। 10 मिनट बाद आपका गर्मागर्म पनीर टिक्का तैयार हो जाएगा। इसे हरे धनिये की चटनी के साथ परोसें। यह व्यंजन किसी खास मौके पर भी बनाया जा सकता है और सभी को पसंद आएगा।
#2
पनीर भुर्जी
पनीर भुर्जी एक सरल और जल्दी बनने वाला व्यंजन है। इसके लिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और मसालों को माइक्रोवेव में पकाएं, फिर उसमें कसा हुआ पनीर मिलाएं और थोड़ी देर पकने दें। 10 मिनट बाद आपकी स्वादिष्ट पनीर भुर्जी तैयार हो जाएगी। इसे गर्मागर्म रोटी या परांठे के साथ परोसें। यह व्यंजन नाश्ते या दोपहर के भोजन दोनों के लिए उपयुक्त है और इसे बनाना भी काफी आसान है।
#3
पनीर मलाई टिक्का
पनीर मलाई टिक्का एक क्रीमी और मसालेदार व्यंजन है, जो खास मौकों पर बनाया जा सकता है। इसके लिए पनीर के टुकड़ों को मलाई और मसालों से मैरीनेट करें, फिर इन्हें माइक्रोवेव में ग्रिल करें। 15 मिनट बाद आपका मलाई टिक्का तैयार हो जाएगा। इसे हरे धनिये की चटनी के साथ परोसें। यह व्यंजन किसी खास मौके पर भी बनाया जा सकता है और सभी को पसंद आएगा।
#4
पनीर पास्ता
पनीर पास्ता भारतीय और इटालियन स्वादों का एक अनोखा मेल है। इसके लिए अपने पसंदीदा पास्ता को उबाल लें और अलग से तैयार करी पेस्ट, क्रीम और मसालों को मिलाकर उसे माइक्रोवेव में गर्म करें। अब इसमें उबला हुआ पास्ता और क्यूब्स में कटे हुए पनीर डालें। इसे 5 मिनट तक माइक्रोवेव करें ताकि सभी स्वाद अच्छी तरह मिल जाएं। गर्मागर्म पनीर पास्ता तैयार है। इसे परोसें और अपने परिवार के साथ इसका आनंद लें।