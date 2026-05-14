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बजट में कैंपिंग करना है? भारत के ये कैंपिंग स्थल हैं आपके लिए बेहतरीन
अगर कैंपिंग का शौक है लेकिन बजट कम है, तो ये जगहें हैं आपके लिए बेहतरीन

बजट में कैंपिंग करना है? भारत के ये कैंपिंग स्थल हैं आपके लिए बेहतरीन

लेखन अंशिका शुक्ला
May 14, 2026
04:34 pm
क्या है खबर?

कैंपिंग एक रोमांचक गतिविधि है, जो आपको प्रकृति के करीब ले जाती है। भारत में कई ऐसे खूबसूरत कैंपिंग स्थल हैं, जहां आप कम खर्चे में बेहतरीन समय बिता सकते हैं। इन स्थलों पर आप दोस्तों या परिवार के साथ मिलकर तंबू लगाकर रात बिता सकते हैं और दिन भर ट्रेकिंग या अन्य गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। आइए भारत के कुछ बेहतरीन और किफायती कैंपिंग स्थलों के बारे में जानते हैं।

#1

कसोल, हिमाचल प्रदेश

कसोल हिमाचल प्रदेश का एक छोटा-सा गांव है, जो पार्वती घाटी में स्थित है। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जानी जाती है। यहां आप तंबू लगाकर रात बिता सकते हैं और दिन भर पहाड़ों में घूम सकते हैं, मछली पकड़ने या नदी किनारे बैठकर आराम कर सकते हैं। कसोल में कई होमस्टे और गेस्टहाउस भी उपलब्ध हैं, जहां आप सस्ती दरों पर ठहर सकते हैं।

#2

मुनरो द्वीप, केरलम

मुनरो द्वीप केरलम की एक सुंदर जगह है, जहां आप पानी के रास्तों का असली अनुभव ले सकते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए आपको नाव का सहारा लेना पड़ता है, जो अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। इस द्वीप पर आप तंबू लगाकर रात बिता सकते हैं और दिन भर पानी के रास्तों पर नाव चलाकर समय बिता सकते हैं। यहां की शांति और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अनोखा अनुभव प्रदान करेंगे।

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#3

ऋषिकेश, उत्तराखंड

ऋषिकेश को योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है। यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक पवित्र नगर है। यहां आप ऋषिकेश कैंप्स में तंबू लगाकर रात बिता सकते हैं और गंगा में नाव चलाना, ऊंचाई से कूदना जैसी साहसिक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप गंगा आरती देख सकते हैं, जो एक आध्यात्मिक अनुभव है। ऋषिकेश की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल आपको एक अनोखा अनुभव प्रदान करेंगे।

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#4

सांडकफू चोटी, पश्चिम बंगाल

सांडकफू चोटी पश्चिम बंगाल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन इसका अनुभव बेहद रोमांचक है। इस क्षेत्र में आप तंबू लगाकर रात बिता सकते हैं और दिन भर पहाड़ों में घूम सकते हैं। सांडकफू चोटी से चारों ओर फैली हुई हिमालय की चोटियां बेहद खूबसूरत दिखाई देती हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल आपको एक अनोखा अनुभव प्रदान करेंगे।

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