प्राचीन खंडहर और खूबसूरत परिदृश्यों का अनुभव करना चाहते हैं? करें साइप्रस का रुख
क्या है खबर?
साइप्रस भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप देश है, जो अपने प्राचीन खंडहरों और खूबसूरत परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। यह देश इतिहास प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों, दोनों के लिए आदर्श स्थान है। यहां की यात्रा आपको प्राचीन सभ्यताओं की कहानियों से रूबरू कराएगी और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने का मौका देगी। आइए साइप्रस में घूमने वाली जगहों के बारे में जानते हैं, जो आपकी छुट्टियों को और भी यादगार बना सकती हैं।
#1
पाफोस
पाफोस साइप्रस का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो अपनी पुरानी धरोहर के लिए मशहूर है। यहां स्थित कोलॉसीम हाउस और डायरनड हाउस जैसी प्राचीन हवेलियां यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल हैं। इन हवेलियों में प्राचीन मोजाइक और चित्रकारी देखने लायक हैं। पाफोस का किला भी यहां का एक प्रमुख आकर्षण है, जहां से समुद्र का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। यहां की यात्रा आपको इतिहास की गहराइयों में ले जाएगी।
#2
लिमासोल का किला
लिमासोल का किला भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, जिसे 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह किला समुद्र तट पर स्थित है और इसके अंदर एक छोटा-सा संग्रहालय भी है, जहां पुरानी वस्तुएं प्रदर्शित की जाती हैं। यहां आप साइप्रस के इतिहास और संस्कृति को करीब से देख सकते हैं। इस किले से आसपास के क्षेत्र का दृश्य भी बहुत सुंदर है, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देगा।
#3
निकोसिया
निकोसिया साइप्रस की राजधानी होने के नाते यहां बहुत कुछ देखने-सुनने को मिलता है। यह शहर 2 भागों में बंटा हुआ है। उत्तरी भाग तुर्की गणराज्य उत्तरी साइप्रस द्वारा नियंत्रित होता है, जबकि दक्षिणी भाग गणराज्य साइप्रस द्वारा नियंत्रित होता है। यहां आप दोनों हिस्सों की संस्कृति और जीवनशैली का अंतर देख सकते हैं। इसके अलावा निकोसिया में कई संग्रहालय, ऐतिहासिक स्थल और बाजार भी हैं, जहां आप स्थानीय कला और शिल्प का आनंद ले सकते हैं।
#4
एफ्रोडाइट रॉक
एफ्रोडाइट रॉक साइप्रस की सबसे सुंदर जगहों में से एक माना जाता है। यह समुद्र तट पर स्थित एक विशाल चट्टान है, जिसे स्थानीय लोग देवी एफ्रोडाइट से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि इस चट्टान के पास स्नान करने से प्रेम जीवन में खुशियां आती हैं। एफ्रोडाइट रॉक तक पहुंचने के लिए थोड़ी पैदल यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन वहां पहुंचकर मिलने वाला दृश्य आपकी सारी थकान मिटा देगा।
#5
ट्रोओडोस पर्वत श्रृंखला
अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो ट्रोओडोस पर्वत श्रृंखला आपके लिए बेहतरीन जगह हो सकती है। यह पर्वत श्रृंखला साइप्रस के मध्य भाग में फैली हुई है, जहां कई पैदल यात्रा के रास्ते उपलब्ध हैं। यहां आप हरे-भरे जंगलों, झरनों और विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों को देख सकते हैं। ट्रोओडोस पर्वत श्रृंखला में स्थित ट्रोओडोस माउंटेन म्यूजियम भी एक प्रमुख आकर्षण है, जहां साइप्रस की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित किया जाता है।