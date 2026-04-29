कम बजट में बीच का मजा चाहते हैं लेना? इन जगहों पर जाएं

गर्मियों की छुट्टियों में अगर आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो भारत की कुछ ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जो कम बजट में आपको समुद्र तटों का आनंद दे सकती हैं। इन जगहों पर आप न केवल सफर का मजा ले सकते हैं, बल्कि कई तरह की गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं। आइए इन जगहों के बारे में जानते हैं।

#1 गोवा गोवा एक ऐसी जगह है, जो अपने समुद्र तटों के लिए बहुत मशहूर है। यहां की यात्रा करना काफी सस्ता है और यहां आने वाले लोग इसकी सुंदरता और शांत माहौल का आनंद लेते हैं। गोवा में आप पानी के खेलों का मजा भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहां की रात की पार्टियां भी बहुत मजेदार होती हैं। गोवा में आप अपने परिवार के साथ कुछ दिन सुकून से बिता सकते हैं।

#2 कुमारीकोम केरलम में स्थित कुमारीकोम एक बहुत ही सुंदर जगह है, जो अपने तैरते घरों और शांत पानी के लिए जानी जाती है। यह जगह लोगों को प्राकृतिक सुंदरता और शांति का अनुभव कराती है। यहां आकर आप तैरते घरों में रात बिता सकते हैं और शांत पानी का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा कुमारीकोम में आप आयुर्वेदिक मालिश और आरामदायक सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। यह जगह परिवार संग घूमने के लिए बेहतरीन है।

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#3 पुडुचेरी पुडुचेरी अपने फ्रेंच उपनिवेश इतिहास के लिए जाना जाता है। यह जगह लोगों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर और साफ-सुथरी सड़कों के कारण आकर्षित करती है। यहां आकर आप समुद्र तटों पर टहल सकते हैं, स्थानीय खाने का स्वाद ले सकते हैं और अलग-अलग मंदिरों और चर्चों का दौरा कर सकते हैं। पुडुचेरी में बिताए गए समय से आपको एक अलग ही अनुभव मिलेगा, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देगा।

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#4 कोवलम केरलम में स्थित कोवलम एक लोकप्रिय समुद्र तट गंतव्य है, जहां लोग सालभर आते रहते हैं। कोवलम तीन छोटे-छोटे बेयों से मिलकर बना है, जो बहुत सुंदर हैं। यहां आकर आप सूरज की किरणों में स्नान कर सकते हैं, स्थानीय खाने का स्वाद ले सकते हैं और आयुर्वेदिक मालिश का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा कोवलम में आप अलग-अलग प्रकार के पानी के खेलों का भी मजा ले सकते हैं।