प्राचीन और खूबसूरत शहरों का अनुभव लेने के लिए भारत में घूमे ये 5 जगहें

भारत अपने प्राचीन और ऐतिहासिक शहरों के लिए जाना जाता है, जो देश के समृद्ध इतिहास और संस्कृति की झलक देते हैं। ये शहर न केवल अपनी वास्तुकला और धरोहर के लिए मशहूर हैं, बल्कि यहां की जीवनशैली भी अनोखी है। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं या संस्कृति को करीब से जानना चाहते हैं, तो इन प्राचीन शहरों की यात्रा आपके लिए यादगार हो सकती है। आइए इन प्राचीन शहरों के बारे में जानते हैं।

#1 वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी को काशी भी कहा जाता है। यह गंगा नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। यहां हर साल लाखों लोग आते हैं, ताकि वे गंगा आरती का अनुभव कर सकें और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर सकें। वाराणसी की गलियां और बाजार आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। यहां की ताजगी भरी लहरें, घाट और मंदिर मिलकर इसे एक अनोखा अनुभव बनाते हैं।

#2 अजमेर राजस्थान में स्थित अजमेर एक ऐतिहासिक शहर है, जो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मशहूर है। यहां हर साल उर्स मेला लगता है, जिसमें देश-विदेश से लोग आते हैं। अजमेर झील और नसीरगंज गार्डन भी देखने लायक स्थान हैं। इसके अलावा यहां के संग्रहालय और पुरानी इमारतें भी लोगों को आकर्षित करती हैं। अजमेर की गलियां और बाजार आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं।

Advertisement

#3 बोधगया बिहार राज्य में स्थित बोधगया बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहां महाबोधि मंदिर स्थित है, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह मंदिर विश्व धरोहर सूची में शामिल है और इसकी वास्तुकला बेहद खूबसूरत है। बोधगया में कई अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी हैं, जो लोगों को आकर्षित करते हैं। यहां की शांति और धार्मिक महत्व इसे एक अनोखा अनुभव बनाते हैं।

Advertisement

#4 हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित हम्पी एक प्राचीन नगर है, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। यहां कई मंदिर, महल, बाजार और अन्य ऐतिहासिक धरोहरें देखने को मिलती हैं। यहां का विटाला मंदिर, हजारा राम मंदिर, विटला बाजार आदि लोगों को बहुत पसंद आते हैं। हम्पी की वास्तुकला बेहद खूबसूरत है और इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यहां का शांतिपूर्ण वातावरण और ऐतिहासिक महत्व इसे एक अनोखा अनुभव बनाते हैं।