उत्तर भारत के ये 5 हिल स्टेशन आपको बना देंगे दीवाना, जानिए जाने का सही समय

उत्तर भारत में कई ऐसी खूबसूरत पहाड़ियां हैं, जहां आप अपने परिवार के साथ कुछ दिन आराम कर सकते हैं। इन पहाड़ियों में आप न केवल आराम कर सकते हैं, बल्कि रोमांचक गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं। यहां की ठंडी और ताजा हवा आपको एक अलग ही अनुभव देती है। इसके अलावा यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपके मन को सुकून प्रदान करते हैं। आइए इन पहाड़ियों के बारे में जानें।

#1 डलहौजी डलहौजी हिमाचल प्रदेश में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन है। यहां की हरियाली और शांत वातावरण इसे परिवार संग घूमने के लिए आदर्श बनाते हैं। डलहौजी में आप पैदल चलकर सुंदर झीलों, पहाड़ियों और जंगलों का आनंद ले सकते हैं। यहां का मौसम गर्मियों में बहुत ही अच्छा रहता है, जिससे यह यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय है। यहां के अलग-अलग पर्यटन स्थल जैसे पंचपुला, खाज्जियार और डलहौजी बाजार भी देखने लायक हैं।

#2 गुलमर्ग गुलमर्ग जम्मू-कश्मीर में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, जो अपनी बर्फीली पहाड़ियों और खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है। यहां आप बर्फीली खेलों का आनंद ले सकते हैं। गर्मियों में भी गुलमर्ग अपनी हरियाली और ठंडी हवा के लिए मशहूर है। यहां का मौसम सालभर अच्छा रहता है, जिससे यह किसी भी समय यात्रा करने के लिए आदर्श है। गुलमर्ग में केबल कार की सवारी करना भी एक अनोखा अनुभव हो सकता है।

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#3 शिमला शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी होने के नाते बहुत ही लोकप्रिय हिल स्टेशन है। यहां पुराने चर्च, रिज मैदान और बाजार देखने लायक स्थान हैं। शिमला में आप पहाड़ों पर चलने और ट्रेकिंग जैसी गतिविधियों का आनंद भी ले सकते हैं। गर्मियों में शिमला का मौसम बहुत ही अच्छा रहता है, जिससे यह यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपके मन को सुकून प्रदान करते हैं।

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#4 नैनीताल नैनीताल उत्तराखंड राज्य में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपने झीलों और पहाड़ियों के लिए मशहूर है। यहां आप नाव की सवारी कर सकते हैं या बस किनारे बैठकर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। नैनीताल में गर्मियों में भीड़भाड़ कम होती है, जिससे आप शांति से समय बिता सकते हैं। इसके अलावा यहां के अलग-अलग पर्यटन स्थल जैसे स्नो व्यू पॉइंट, टिफिन टॉप और नैनीताल चिड़ियाघर भी देखने लायक हैं।