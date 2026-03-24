पुर्तगाल की इन 5 कम प्रचिलित जगहों पर मिल सकता है शाकाहारी भोजन, करें इनका रुख

पुर्तगाल एक ऐसा देश है, जो अपनी समृद्ध संस्कृति, सुंदर दृश्यों और स्वादिष्ट खाने के लिए जाना जाता है। यहां की पारंपरिक शाकाहारी खाने की संस्कृति भी बहुत खास है। हालांकि, कुछ कम पहचाने गए स्थलों पर शाकाहारी व्यंजनों का आनंद लेना भी एक अनोखा अनुभव हो सकता है। इन जगहों पर जाकर आप स्थानीय लोगों से मिल सकते हैं और उनके जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं।

#1 अल्गरवे अल्गरवे पुर्तगाल का एक सुंदर इलाका है, जो अपने समुद्र तटों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। यहां पर कई शाकाहारी खाने की जगहें हैं, जहां आप ताजा फल-सब्जियों से बने व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के स्थानीय बाजारों में भी आपको शाकाहारी विकल्प मिलेंगे। अल्गरवे में आप समुद्र तटों पर समय बिता सकते हैं और वहां के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं।

#2 लिस्बन लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है और इसे यूरोप का सबसे पुराना शहर माना जाता है। यहां पर शाकाहारी व्यंजनों की कोई कमी नहीं है। यहां की खाने की जगहों पर आपको कैसौला, पुर्तगाली चावल और पेस्टेल डे नाटा जैसे पारंपरिक पुर्तगाली व्यंजनों के शाकाहारी विकल्प मिलेंगे। लिस्बन में आप ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर सकते हैं और स्थानीय संस्कृति को करीब से देख सकते हैं। यहां के ताजा फल और सब्जियां भी मशहूर हैं।

Advertisement

#3 पोर्टो पोर्टो पुर्तगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो अपनी वाइन के लिए मशहूर है। यहां पर भी कई शाकाहारी खाने की जगहें हैं, जहां आप स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के स्थानीय बाजारों में भी आपको ताजे फल-सब्जियों से बने व्यंजनों के कई विकल्प मिलेंगे। पोर्टो में आप ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर सकते हैं और स्थानीय संस्कृति को करीब से देख सकते हैं।

Advertisement

#4 कोइम्ब्रा कोइम्ब्रा पुर्तगाल का एक ऐतिहासिक शहर है, जहां विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय स्थित है। यहां पर भी शाकाहारी खाने की जगहें उपलब्ध हैं, जो स्थानीय फसलों से बने ताजे व्यंजन परोसते हैं। इसके अलावा यहां के स्थानीय बाजारों में भी आपको ताजे फल-सब्जियों से बने व्यंजनों के कई विकल्प मिलेंगे। कोइम्ब्रा में आप विश्वविद्यालय की पुरानी लाइब्रेरी समेत अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर सकते हैं और स्थानीय संस्कृति को करीब से देख सकते हैं।