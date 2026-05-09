क्यों वाराणसी को कहा जाता है गंगा पर्यटन का दिल? जानिए 5 महत्वपूर्ण बातें

उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी को बनारस के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर गंगा नदी के किनारे बसा है और इसे धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत अहम माना जाता है। यहां की गलियां, घाट और मंदिर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी में गंगा नदी का बहुत खास महत्व है। यहां आकर आप न केवल धार्मिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास से भी रूबरू हो सकते हैं।

#1 गंगा आरती का अनोखा अनुभव वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर हर शाम गंगा आरती होती है, जो एक अनोखा अनुभव है। इस आरती में हजारों दीये जलाए जाते हैं और मंत्रों के साथ पूजा की जाती है। इसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक है और इसे देखकर मन में एक अलग सी शांति का अनुभव होता है। यहां की गंगा आरती को देखने का अनुभव आपको भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं से रूबरू कराता है।

#2 काशी विश्वनाथ मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र मंदिर है। यह भगवान शिव को समर्पित है और यहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर की बनावट बहुत ही सुंदर है और इसकी दीवारों पर की गई कारीगरी भी देखने लायक है। यहां आकर श्रद्धालुओं को एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव मिलता है, जो उन्हें शांति और सुकून प्रदान करता है। यह मंदिर भारतीय संस्कृति और धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

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#3 सारनाथ: बुद्ध का पहला उपदेश स्थल सारनाथ वह स्थान है, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यह स्थान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत अहमियत रखता है। यहां स्थित धम्मेक स्तूप और सारनाथ संग्रहालय पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सारनाथ में बौद्ध धर्म के इतिहास को करीब से जानने का मौका मिलता है, जिससे लोग बहुत प्रभावित होते हैं। यहां आकर लोग बौद्ध धर्म की गहराई और इसकी शिक्षाओं को समझते हैं।

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#4 तूलसी मानस मंदिर तूलसी मानस मंदिर अपने अनोखे वास्तुशिल्प और धार्मिक महत्व के कारण मशहूर है। यह भगवान रामायण लेखक तुलसीदास जी की स्मृति में बनाया गया था। यहां आने वाले भक्तों को रामायण से जुड़ी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। इस मंदिर की भव्यता और धार्मिक माहौल लोगों को बहुत आकर्षित करता है। यहां आकर लोग रामायण की गहराई और इसकी शिक्षाओं को समझते हैं। यह धार्मिक स्थल भारतीय संस्कृति और धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है।