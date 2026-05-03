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भारतीय मिठाइयों में चीनी की जगह इस्तेमाल करें ये सेहतमंद स्वीटनर, नहीं बढ़ेगा ब्लड शुगर
मिठाइयों के लिए चीनी के विकल्प

भारतीय मिठाइयों में चीनी की जगह इस्तेमाल करें ये सेहतमंद स्वीटनर, नहीं बढ़ेगा ब्लड शुगर

लेखन सयाली
May 03, 2026
01:15 pm
क्या है खबर?

भारतीय मिठाइयां अपने अनोखे स्वाद और पारंपरिक तरीकों के लिए जानी जाती हैं। आमतौर पर मिठाइयों में सफेद चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, कुछ पारंपरिक स्वीटनर भी हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहतर होते हैं। इन्हें मिठाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल करने पर वे सेहतमंद बन जाती हैं और ब्लड शुगर का स्तर भी नहीं बढ़ता है। आइए 4 स्वीटनर के बारे में जानें।

#1

गुड़

गुड़ भारतीय खान-पान में खूब इस्तेमाल होता है और यह एक प्राकृतिक स्वीटनर है। यह आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसे चूरमा, गुड़ के लड्डू या गुड़ की बर्फी में इस्तेमाल किया जा सकता है। गुड़ की मिठास न केवल मिठाइयों को खास बनाती है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। गुड़ की मिठाई बनाना आसान है और इसे खाने से सेहत भी अच्छी रहती है।

#2

खजूर

खजूर एक अनोखा स्वीटनर है, जो फाइबर, विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। इसे बर्फी, लड्डू या हलवा बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। खजूर के स्वीटनर में प्राकृतिक मिठास होती है, जिससे मिठाइयों का स्वाद बढ़ जाता है और यह सेहत के लिए भी लाभकारी है। खजूर के स्वीटनर का उपयोग करने से मिठाइयों में एक नया स्वाद जुड़ जाता है और यह सभी उम्र के लोगों को पसंद आती है।

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#3

शहद

शहद एक प्राकृतिक मिठास है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। इसे हलवा, खीर या फिर किसी भी प्रकार की मिठाई में मिलाया जा सकता है। शहद की मिठास न केवल मिठाइयों को खास बनाती है, बल्कि यह सेहत के लिए भी फायदेमंद है। शहद का उपयोग करने से मिठाइयों में एक नया स्वाद मिलता है और यह सभी उम्र के लोगों को पसंद आती है। आप इसे किसी भी मिठाई में डाल सकते हैं।

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#4

मेथी का गुड़

मेथी का गुड़ एक पारंपरिक स्वीटनर है, जो फाइबर और आयरन से भरपूर होता है। इसे शुद्ध घी में पकाकर लड्डू या चूरमा बनाया जा सकता है। मेथी का गुड़ न केवल मिठाइयों को खास बनाता है, बल्कि यह सेहत के लिए भी फायदेमंद है। मेथी के गुड़ का उपयोग करने से मिठाइयों में एक नया स्वाद मिलता है और यह थोड़ा हैट के स्वाद भी प्रदान कर सकता है।

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