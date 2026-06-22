कई देशों में सुंदरता के लिए इस्तेमाल की जाती हैं ये अजीबो-गरीब सामग्रियां, क्या है खासियत?
क्या है खबर?
जब बात सुंदरता की आती है तो कई लोग पारंपरिक सामग्रियों के बजाय अनोखे विकल्पों की तलाश करते हैं। दुनिया भर के अलग-अलग देशों में कुछ ऐसी अजीबो-गरीब सौंदर्य सामग्रियां इस्तेमाल होती हैं, जिनका नाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इन सामग्रियों का इस्तेमाल न केवल त्वचा की देखभाल के लिए किया जाता है, बल्कि बालों की देखभाल और स्वास्थ्य के लिए भी किया जाता है। आइए इन अजीबो-गरीब सौंदर्य सामग्रियों के बारे में जानते हैं।
#1
जापान: रेशम
जापान में रेशम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बनाने के लिए कीड़ों का उपयोग होता है। यह रेशम त्वचा को मुलायम और चमकदार बना सकता है। इसके अलावा यह त्वचा को नमी प्रदान करता है और इसे हाइड्रेटेड बनाए रखने में मदद करता है। रेशम का उपयोग जापान में सदियों से होता आ रहा है और इसे पारंपरिक कपड़ों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे महिलाएं चेहरे पर लगाना ज्यादा पसंद करती हैं।
#2
न्यूजीलैंड: मैनुका शहद
न्यूजीलैंड में मैनुका शहद का उपयोग होता है। यह शहद मैनुका पेड़ के फूलों से बनाया जाता है और इसमें स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद तत्व होते हैं। इसका इस्तेमाल त्वचा की जलन, घावों और संक्रमण को ठीक करने में मदद करता है। मैनुका शहद का उपयोग न केवल खाने में होता है, बल्कि इसे फेस मास्क, स्क्रब और मॉइस्चराइजर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह त्वचा को पोषण देता है और इसे स्वस्थ बनाए रखता है।
#3
दक्षिण कोरिया: घोंघे का सीरम
दक्षिण कोरिया में घोंघे का सीरम इस्तेमाल होता है। यहां के लोग घोंघे के शरीर से निकलने वाला पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, जो त्वचा की मरम्मत करने और इसे निखारने का काम करता है। यह सीरम त्वचा को पोषण देता है और इसे स्वस्थ रखता है। इसके अलावा यह त्वचा को नमी प्रदान करता है और इसे मुलायम बनाता है। इस सीरम का उपयोग न केवल त्वचा की देखभाल के लिए, बल्कि बालों की देखभाल के लिए भी होता है।
#4
फ्रांस: चॉकलेट
फ्रांस में चॉकलेट फेस मास्क का उपयोग होता है। इसमें कोको पाउडर होता है, जो त्वचा की ताजगी बढ़ाता है और इसे नमी प्रदान करता है। चॉकलेट फेस मास्क त्वचा को पोषण देता है और इसे स्वस्थ बनाए रखता है। इसके अलावा यह त्वचा को हाइड्रेटेड रखता है और इसे मुलायम बनाता है। चॉकलेट फेस मास्क का उपयोग न केवल त्वचा की देखभाल के लिए होता है, बल्कि बालों की देखभाल के लिए भी होता है।