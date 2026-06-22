कई देशों में सुंदरता के लिए इस्तेमाल की जाती हैं ये अजीबो-गरीब सामग्रियां, क्या है खासियत?

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दक्षिण कोरिया: घोंघे का सीरम

दक्षिण कोरिया में घोंघे का सीरम इस्तेमाल होता है। यहां के लोग घोंघे के शरीर से निकलने वाला पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, जो त्वचा की मरम्मत करने और इसे निखारने का काम करता है। यह सीरम त्वचा को पोषण देता है और इसे स्वस्थ रखता है। इसके अलावा यह त्वचा को नमी प्रदान करता है और इसे मुलायम बनाता है। इस सीरम का उपयोग न केवल त्वचा की देखभाल के लिए, बल्कि बालों की देखभाल के लिए भी होता है।