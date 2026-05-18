थके और सूजे पैरों से हैं परेशान? ये घरेलू नुस्खे देंगे राहत

पैरों का थक जाना और सूजना एक आम समस्या है, खासकर लंबे समय तक खड़े रहने या चलने के कारण। यह समस्या आमतौर पर ऑफिस में काम करने वाले लोगों में देखी जाती है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों में भी यह समस्या होती है। इस लेख में हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिनसे आप अपने थके हुए और सूजे पैरों को आराम दे सकते हैं और उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं।

#1 नमक वाला गर्म पानी का स्नान लें नमक वाला गर्म पानी का स्नान लेना थके हुए और सूजे पैरों के लिए एक अच्छा उपाय हो सकता है। नमक में कुछ खास तत्व होते हैं, जो मांसपेशियों की थकान को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा गर्म पानी से खून का बहाव बढ़ता है, जिससे सूजन कम होती है। बस एक बाल्टी गर्म पानी में थोड़ा नमक मिलाकर उसमें अपने पैरों को कुछ देर तक डालें। इससे आपको तुरंत आराम मिलेगा।

#2 बर्फ का सेक करें बर्फ का सेक भी थके हुए और सूजे पैरों के लिए एक अच्छा उपाय हो सकता है। बर्फ ठंडी होती है, जो सूजन को कम करने में मदद करती है और दर्द से राहत देती है। इसके लिए कुछ बर्फ के टुकड़ों को कपड़े में लपेटकर प्रभावित जगह पर हल्के हाथों से मलें। इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी और दर्द भी कम होगा। बर्फ के सेक को दिन में दो बार करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं।

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#3 एलोवेरा जेल लगाएं एलोवेरा जेल एक प्राकृतिक ठंडक देने वाला पदार्थ होता है, जो त्वचा को आराम पहुंचाता है और सूजन कम करता है। एलोवेरा में ऐसे गुण होते हैं, जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसके लिए ताजे एलोवेरा पत्ते से जेल निकालकर प्रभावित जगह पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। इसे कुछ मिनट तक सूखने दें, फिर पानी से धो लें। इससे आपके पैरों को ठंडक मिलेगी और दर्द भी कम होगा।

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#4 अदरक का रस पीएं अदरक का रस थके हुए और सूजे पैरों के लिए एक अच्छा घरेलू नुस्खा हो सकता है। अदरक में ऐसे तत्व होते हैं, जो दर्द को कम करते हैं और सूजन कम करते हैं। इसके लिए एक गिलास गर्म पानी में थोड़ा अदरक का रस मिलाकर पीएं या फिर अदरक की चाय बनाकर पीएं। इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी और आपका दर्द भी कम होगा।