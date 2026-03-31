अजोरेस द्वीप समूह है वोल्केनोई झीलों का घर, यहां आजमाएं ये 5 गतिविधियां
क्या है खबर?
पुर्तगाल के अटलांटिक महासागर में स्थित अजोरेस द्वीप समूह एक अनोखा और खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यह द्वीप समूह 9 मुख्य द्वीपों और कई छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। यहां की ज्वालामुखीय झीलें, हरे-भरे पहाड़ और साफ नीला पानी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अजोरेस अपने प्राकृतिक सौंदर्य, अनोखी वनस्पति और समुद्री जीवन के लिए जाना जाता है। यहां आकर आप ट्रेकिंग, व्हेल देखने, स्नॉर्कलिंग और स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं।
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साओ मिगुएल द्वीप पर ट्रेकिंग करें
साओ मिगुएल द्वीप अजोरेस का सबसे बड़ा द्वीप है। यहां ट्रेकिंग करना एक अद्भुत अनुभव हो सकता है। इस द्वीप पर कई ट्रेकिंग रास्ते हैं, जो आपको हरे-भरे जंगलों, पहाड़ों और झीलों से होकर गुजरते हैं। सबसे लोकप्रिय रास्तों में फर्नांडो डी नोरन्हा मार्ग, लाजेस मार्ग और रोजा मार्ग शामिल हैं। इन रास्तों पर चलने से आपको प्रकृति के करीब आने का मौका मिलेगा और आप यहां की अनोखी वनस्पति और जीव-जंतुओं को देख सकते हैं।
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फर्नांडो डी नोरन्हा द्वीप पर जाएं
फर्नांडो डी नोरन्हा द्वीप अजोरेस का एक छोटा, लेकिन बेहद खूबसूरत द्वीप है। यहां आप सफेद रेत वाले समुद्र तटों पर आराम कर सकते हैं या स्नॉर्कलिंग करके समुद्री जीवों को देख सकते हैं। इस द्वीप पर कोई बड़ी बुनियादी ढांचा नहीं है, जिससे इसका प्राकृतिक सौंदर्य बरकरार है। यहां की साफ हवा और शांत वातावरण आपको सुकून का अनुभव कराएंगे। इसके अलावा आप यहां की स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली को भी करीब से देख सकते हैं।
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व्हेल देखने का मौका पाएं
अजोरेस द्वीप समूह व्हेल देखने के लिए भी मशहूर है। यहां विभिन्न प्रकार की व्हेल, जैसे कि ब्लू व्हेल और फिन व्हेल आदि पाई जाती हैं। इन विशाल जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना एक यादगार अनुभव हो सकता है। कई स्थानीय टूर ऑपरेटर खास व्हेल देखने वाले टूर आयोजित करते हैं, जिसमें पर्यटक नाव द्वारा समुद्र यात्रा करते हुए इन विशाल जीवों को करीब से देख सकते हैं।
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स्नॉर्कलिंग या डाइविंग करें
अगर आपको पानी से प्यार है तो अजोरेस आपके लिए बेहतरीन जगह हो सकती है। यहां के साफ नीले पानी में स्नॉर्कलिंग या डाइविंग करना बहुत ही मजेदार साबित हो सकता है। इन गतिविधियों के दौरान आप विभिन्न प्रकार के रंग-बिरंगे मछलियों, कोरल रीफ्स और अन्य समुद्री जीवों को देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहां की प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद ले सकते हैं। यहां का समुद्री जीवन और साफ पानी आपको एक अनोखा अनुभव प्रदान करेगा।
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स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लें
अजोरेस अपने स्थानीय व्यंजनों के लिए भी जाना जाता है। यहां आएं तो स्थानीय रेस्टोरेंट में 'कोलचेडा' नामक पारंपरिक व्यंजन जरूर चखें, जो कि आलू और अन्य सामग्रियों से बनाया जाता है। इसके अलावा यहां की ताजे समुद्री भोजन जैसे 'लॉबस्टर' और 'ओक्टोपस' आदि भी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इन व्यंजनों का स्वाद लेने से आपका यात्रा अनुभव और भी खास हो जाएगा और आपको और भी ज्यादा आनंद आएगा।