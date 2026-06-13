गर्दन और कंधों को झुकाने की आदत से छुटकारा पाने के लिए आजमाएं ये 5 टिप्स
क्या है खबर?
कई लोग ऑफिस में काम करते समय या घर पर बैठकर पढ़ाई करते समय गर्दन और कंधों को झुका लेते हैं। अक्सर लोग इस आदत को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह आदत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। ऐसे में अगर आपको भी यह आदत है तो इसे सुधारने की कोशिश करें। आइए आज हम आपको गर्दन और कंधों को झुकाने की आदत से छुटकारा पाने के लिए कुछ आसान टिप्स बताते हैं।
#1
सही कुर्सी का चयन करें
अगर आपकी आदत गर्दन और कंधों को झुकाकर बैठने की है तो इसके लिए आपको सही कुर्सी का चयन करना चाहिए। एक ऐसी कुर्सी चुनें, जो आपकी रीढ़ की हड्डी को सहारा दे और आपको सही मुद्रा में बैठने की सुविधा प्रदान करे। इसके अलावा कुर्सी की ऊंचाई और झुकाव भी सही होना चाहिए, ताकि आप आराम से बैठ सकें और आपकी गर्दन और कंधे सीधे रहें। इससे आपकी पीठ दर्द की संभावना भी कम होगी।
#2
नियमित स्ट्रेचिंग करें
गर्दन और कंधों को झुकाने की आदत से छुटकारा पाने के लिए नियमित स्ट्रेचिंग करना जरूरी है। हर घंटे काम करने के बाद कम से कम 5 मिनट तक स्ट्रेचिंग करें। इससे आपकी मांसपेशियां आराम महसूस करेंगी और आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा स्ट्रेचिंग करने से रक्त का प्रवाह भी बेहतर होता है, जिससे आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और आप अधिक सक्रिय महसूस करते हैं। यह आदत आपको स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगी।
#3
सही तरीके से बैठें
बैठते समय अपनी पीठ को सीधा रखें और कंधों को पीछे की ओर खींचकर रखें। इससे आपकी मुद्रा सही रहेगी और गर्दन पर दबाव कम होगा। इसके अलावा कुर्सी पर बैठते समय पैरों को जमीन पर सपाट रखें और घुटनों को 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ें। इससे आपके शरीर का संतुलन बना रहेगा और आप अधिक आराम महसूस करेंगे। यह आदत आपको लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद करेगी।
#4
तकनीकी उपकरणों का सही उपयोग करें
अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग करते हैं तो उसे अपनी आंखों के स्तर पर रखें, ताकि आपको गर्दन झुकानी न पड़े। इसके अलावा अपने फोन का उपयोग करते समय उसे ऊंचाई पर रखें, ताकि आपको गर्दन झुकाने की जरूरत न हो। इससे आपकी मुद्रा सही रहेगी और गर्दन पर दबाव कम होगा। इसके अलावा अगर संभव हो तो हेडसेट का उपयोग करें या स्पीकर फोन का विकल्प चुनें, ताकि आपको अपने कंधों को झुकाना न पड़े।
#5
ध्यान और साधना करें
ध्यान और साधना करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह शारीरिक मुद्रा को भी सुधार सकता है। रोजाना कुछ मिनट ध्यान करने से आपकी सांसों पर ध्यान केंद्रित होता है, जिससे आप अपनी शारीरिक मुद्रा को सुधार पाते हैं। इससे आप अपने शरीर के संकेतों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और अपनी गलतियों को सुधारने में सक्षम होते हैं। यह आदत आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है।