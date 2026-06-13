गर्दन और कंधों को झुकाने की आदत से छुटकारा

गर्दन और कंधों को झुकाने की आदत से छुटकारा पाने के लिए आजमाएं ये 5 टिप्स

लेखन सयाली 11:13 am Jun 13, 202611:13 am

क्या है खबर?

कई लोग ऑफिस में काम करते समय या घर पर बैठकर पढ़ाई करते समय गर्दन और कंधों को झुका लेते हैं। अक्सर लोग इस आदत को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह आदत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। ऐसे में अगर आपको भी यह आदत है तो इसे सुधारने की कोशिश करें। आइए आज हम आपको गर्दन और कंधों को झुकाने की आदत से छुटकारा पाने के लिए कुछ आसान टिप्स बताते हैं।