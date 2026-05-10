रोटी और परांठे को ठीक से गर्म करने के लिए आजमाएं ये 5 आसान तरीके

रोटी और परांठे भारतीय भोजन का अहम हिस्सा हैं। इन्हें सही तरीके से गर्म करना खाने का स्वाद बढ़ा सकता है। अक्सर लोग इनको गर्म करने के लिए बस तवे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे रोटी और परांठे का स्वाद कम हो सकता है। आइए आज हम आपको रोटी और परांठे को सही तरीके से गर्म करने के कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिससे उनका स्वाद और पोषण बरकरार रहेगा।

#1 गैस पर सीधा जलाएं रोटी और परांठे को सबसे पहले गैस पर सीधे जलाकर गर्म करें। इसके लिए एक चिमटे की मदद से रोटी या परांठे को आग पर रखें और उसे धीरे-धीरे पलटते रहें। इस प्रक्रिया में रोटी या परांठे के चारों ओर हल्का धुआं लगेगा, जिससे उनका स्वाद बढ़ जाएगा। ध्यान रखें कि इसे अधिक देर तक न करें ताकि रोटी या परांठे जल न जाएं। इस तरीके से रोटी और परांठे का पोषण भी बना रहता है।

#2 तवे पर तेल लगाकर गर्म करें अगर आप तवे पर रोटी और परांठे को गर्म करना चाहते हैं, तो पहले थोड़ा-सा तेल या घी लगाएं। इसके बाद रोटी या परांठे को तवे पर डालकर दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक सेकें। इससे न केवल रोटी या परांठे का स्वाद बढ़ेगा, बल्कि वे अधिक पौष्टिक भी होंगे। इस प्रक्रिया में रोटी और परांठे के चारों ओर एक कुरकुरी परत बन जाएगी, जो खाने का मजा दोगुना कर देगी।

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#3 माइक्रोवेव का करें इस्तेमाल अगर आपके पास माइक्रोवेव है, तो आप इसे भी रोटी और परांठे को गर्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए रोटी या परांठे को माइक्रोवेव-सुरक्षित प्लेट में रखें और उसे 10-15 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करें। ध्यान रखें कि समय ज्यादा न हो ताकि रोटी या परांठे सूखे नहीं। इस तरीके से रोटी और परांठे का पोषण भी बरकरार रहेगा और उनका स्वाद भी बना रहेगा।

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#4 भाप से करें गर्म भाप से रोटी और परांठे को गर्म करने का तरीका भी अच्छा है। इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उस पर एक छलनी रखें। फिर छलनी पर रोटी या परांठे रखें ताकि वह पानी के संपर्क में आ जाएं। इसे 5-7 मिनट तक ढककर रखें। इससे रोटी या परांठे पूरी तरह से गर्म हो जाएंगे और उनका पोषण भी बरकरार रहेगा। यह तरीका सेहत के लिए भी फायदेमंद होगा।