लगातार छींकने की समस्या से हैं परेशान? ये घरेलू नुस्खे दिला सकते हैं राहत

छींक आना एक सामान्य समस्या है, लेकिन अगर यह लगातार हो रही है तो यह असुविधाजनक हो सकती है। यह समस्या किसी भी मौसम में हो सकती है, लेकिन बरसात के मौसम में इसका खतरा बढ़ जाता है। बरसात में नमी और बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है, जिससे छींक आने की संभावना अधिक होती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप लगातार आ रही छींक से राहत पा सकते हैं।

#1 अदरक और शहद का मिश्रण लें अदरक और शहद का मिश्रण लेने से लगातार आ रही छींक से राहत मिल सकती है। अदरक में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो नाक की सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। शहद में संक्रमण से लड़ने वाले गुण होते हैं, जो खांसी और गले की खराश को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए एक चम्मच अदरक का रस और एक चम्मच शहद मिलाकर सेवन करें। यह मिश्रण आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा।

#2 गर्म पानी में नींबू डालकर पिएं गर्म पानी में नींबू डालकर पीने से भी लगातार आ रही छींक से राहत मिल सकती है। नींबू विटामिन-C का अच्छा स्रोत होता है, जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। गर्म पानी शरीर को हाइड्रेट रखता है और नाक की बंदी को ठीक करता है। इसके लिए एक गिलास गर्म पानी में आधा नींबू डालकर पिएं। यह मिश्रण आपके शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करेगा।

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#3 नमक वाले गर्म पानी से गरारे करें नमक वाले गर्म पानी से गरारे करने से गले की खराश कम होती है और नाक की बंदी ठीक होती है। नमक में संक्रमण से लड़ने वाले गुण होते हैं, जो बैक्टीरिया को मारते हैं और सूजन कम करते हैं। गर्म पानी शरीर को आराम देता है और नाक की सफाई करता है। इसके लिए एक गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर गरारे करें। यह मिश्रण आपकी प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करेगा।

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#4 तुलसी की चाय पिएं तुलसी की चाय में लाभकारी तत्व होते हैं, जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। तुलसी की चाय पीने से आपकी सेहत भी अच्छी रहती है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसके लिए एक कप पानी उबालें उसमें कुछ तुलसी की पत्तियां डालें फिर उसमें थोड़ी शक्कर या शहद मिलाकर पिएं। यह चाय पीने से आपका शरीर तरोताजा महसूस करेगा और लगातार आ रही छींक से राहत मिलेगी।