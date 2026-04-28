भारत से इन 4 देशों की यात्रा करना है सस्ता, जानें बजट से लेकर सब कुछ

यात्रा एक ऐसा अनुभव है, जो जीवन को समृद्ध और उत्साह से भर देता है। यात्रा करने से हमें नई संस्कृतियों, परंपराओं और लोगों से मिलने का मौका मिलता है। यह हमें अलग-अलग जीवनशैलियों और नजरियों को समझने में मदद करता है। इसके अलावा यात्रा करने से हमारा मन प्रसन्न रहता है और हम नई चीजों को सीखते हैं। आइए जानते हैं कि भारत से किन-किन देशों की यात्रा करना सस्ता है।

#1 नेपाल नेपाल एक ऐसा देश है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां के हिमालय पर्वत, हरे-भरे जंगल और पुराने मंदिर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। नेपाल की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय मार्च से मई और सितंबर से नवंबर तक है। नेपाल में घूमने के लिए पोखरा, काठमांडू, लुम्बिनी, चितवन और बौद्धनाथ स्तूप जैसी जगहें हैं। यहां की यात्रा के लिए आपको लगभग 25 हजार रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं।

#2 श्रीलंका श्रीलंका एक सुंदर द्वीप देश है, जो अपने सफेद रेत वाले समुद्र तटों, हरे-भरे चाय बागानों और ऐतिहासिक स्थलों के लिए मशहूर है। श्रीलंका की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय दिसंबर से मार्च तक है। यहां के खाने में मसालों का खास इस्तेमाल होता है, जो इसे और भी स्वादिष्ट बनाता है। यहां घूमने के लिए कोलंबो, कैंडी और गॉल जैसी जगहें हैं। यहां की यात्रा के लिए आपको लगभग 20-25 हजार रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं।

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#3 थाईलैंड थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहां के समुद्र तट, मंदिर और बाजार पर्यटकों को बहुत पसंद आते हैं। थाईलैंड की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी तक है। यहां का खाना भी बहुत स्वादिष्ट है और सस्ता भी। थाईलैंड में घूमने के लिए बैंकॉक, पटाया, फुकेत, चियांग माई और कोह समुई जैसी जगहें हैं। यहां की यात्रा के लिए आपको लगभग 30 हजार रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं।

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