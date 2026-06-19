मॉरिशस की 5 घूमने लायक जगहें

मॉरिशस की इन 5 जगहों पर नहीं होती है ज्यादा भीड़, इनकी सुंदरता कर देगी मंत्रमुग्ध

लेखन सयाली 12:59 pm Jun 19, 202612:59 pm

क्या है खबर?

मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक खूबसूरत द्वीप है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विभिन्न गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यह जगह सफेद रेत के समुद्र तटों, नीले पानी और हरे-भरे पहाड़ों के लिए मशहूर है। यहां के लोग बहुत ही मिलनसार और दोस्ताना हैं। मॉरिशस का मौसम भी साल भर सुहावना रहता है, जो इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाता है। अगर आप यहां यात्रा करने जा रहे हैं तो इन छिपे हुए स्थानों को देखना न भूलें।