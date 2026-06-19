मॉरिशस की इन 5 जगहों पर नहीं होती है ज्यादा भीड़, इनकी सुंदरता कर देगी मंत्रमुग्ध

मॉरिशस की इन 5 जगहों पर नहीं होती है ज्यादा भीड़, इनकी सुंदरता कर देगी मंत्रमुग्ध
क्या है खबर?
मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक खूबसूरत द्वीप है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विभिन्न गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यह जगह सफेद रेत के समुद्र तटों, नीले पानी और हरे-भरे पहाड़ों के लिए मशहूर है। यहां के लोग बहुत ही मिलनसार और दोस्ताना हैं। मॉरिशस का मौसम भी साल भर सुहावना रहता है, जो इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाता है। अगर आप यहां यात्रा करने जा रहे हैं तो इन छिपे हुए स्थानों को देखना न भूलें।
#1
ग्रैंड बे
ग्रैंड बे उत्तर में स्थित एक मशहूर पर्यटन स्थल है। यहां का समुद्र तट बहुत खूबसूरत है और यहां आप पानी के खेलों का आनंद ले सकते हैं। ग्रैंड बे में कई अच्छी खाने-पीने की जगहें और बार भी हैं, जहां आप स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां से छोटे-छोटे द्वीपों की यात्रा भी की जा सकती है, जो बहुत ही रोमांचक है। यहां का माहौल बहुत ही जीवंत और आनंदमय है।
#2
कैप मौरिसियस नेशनल पार्क
कैप मौरिसियस नेशनल पार्क एक प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र है, जहां आप अलग-अलग प्रकार की वनस्पतियों और जीवों को देख सकते हैं। यहां पैदल यात्रा करने का मजा ही अलग है, क्योंकि यहां की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता मन को मोह लेती है। इसके अलावा यहां कई प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं, जिन्हें देखने का अनुभव अनोखा है। यह पार्क प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है, जहां वे शांतिपूर्ण समय बिता सकते हैं।
#3
एल मोरने ब्रास डू वर्ट
एल मोरने ब्रास डू वर्ट एक पहाड़ी चोटी है, जो अपने शानदार दृश्य के लिए मशहूर है। यहां तक पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो चारों ओर का नजारा देखने लायक होता है। यहां से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बेहद खूबसूरत दिखता है। यह स्थान फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए भी बहुत खास है, क्योंकि यहां का प्राकृतिक सौंदर्य अनोखा है।
#4
चामारेल वॉटरफॉल्स
चामारेल वॉटरफॉल्स मॉरिशस की सबसे ऊंची जलप्रपातों में से एक है। यह स्थान अपनी रंग-बिरंगी मिट्टी के कारण भी जाना जाता है। यहां आकर आप प्रकृति की गोद में कुछ समय बिता सकते हैं और इसकी शांति का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के आसपास कई अन्य आकर्षण भी हैं, जो आपकी यात्रा को और भी खास बना सकते हैं। यह स्थान फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए भी बहुत खास है।
#5
अचरमोर वन्यजीव अभ्यारण्य
अचरमोर वन्यजीव अभ्यारण्य वन्यजीव प्रेमियों के लिए बढ़िया जगह है। यहां अलग-अलग प्रकार के पक्षी, तितलियां और अन्य जीव-जंतु पाए जाते हैं। यहां आकर आप प्रकृति की गोद में कुछ समय बिता सकते हैं और इसकी शांति का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के आसपास कई अन्य आकर्षण भी हैं, जो आपकी यात्रा को और भी खास बना सकते हैं। इन स्थानों का रुख करके आप मॉरिशस की यात्रा को यादगार बना सकते हैं।