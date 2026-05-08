भारत में गंगा आरती का अनुभव लेने के लिए इन जगहों पर करें यात्रा

गंगा को भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक गंगा आरती का अनुभव लेने के लिए आते हैं। यह आरती न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नजरिए से भी बहुत खास होती है। यहां हम आपको भारत की प्रमुख गंगा आरती स्थलों के बारे में बताएंगे, जहां आप इस अद्वितीय अनुभव का आनंद ले सकते हैं।

#1 हरिद्वार की हर की पौड़ी हरिद्वार की हर की पौड़ी गंगा आरती के लिए प्रसिद्ध जगह है। यहां हर शाम गंगा आरती का आयोजन होता है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। इस आरती को देखने का अनुभव बहुत ही आकर्षक है। दीपों की रोशनी, मंत्रों की गूंज और घंटियों की आवाज के साथ गंगा का दृश्य मनमोहक है। यहां की आरती को देखने के लिए आपको पहले से ही स्थान बुक करना पड़ सकता है, खासकर त्योहारों के दौरान।

#2 वाराणसी की दशाश्वमेध घाट वाराणसी की दशाश्वमेध घाट पर भी रोजाना गंगा आरती होती है, जो बहुत ही भव्य और आकर्षक है। यहां की आरती को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। इस आरती में कई पुजारी शामिल होते हैं, जो अलग-अलग मंत्रों का जाप करते हुए अग्नि को प्रसाद स्वरूप देते हैं। इस आरती को देखने के लिए नाव की सवारी का विकल्प भी उपलब्ध है, जिससे आप नदी के बीच से इस अद्भुत दृश्य का आनंद ले सकते हैं।

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