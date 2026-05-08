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भारत में गंगा आरती का अनुभव लेने के लिए इन जगहों पर करें यात्रा
गंगा आरती देखने के लिए ये हैं भारत की सबसे मशहूर जगहें

भारत में गंगा आरती का अनुभव लेने के लिए इन जगहों पर करें यात्रा

लेखन अंशिका शुक्ला
May 08, 2026
05:26 pm
क्या है खबर?

गंगा को भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक गंगा आरती का अनुभव लेने के लिए आते हैं। यह आरती न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नजरिए से भी बहुत खास होती है। यहां हम आपको भारत की प्रमुख गंगा आरती स्थलों के बारे में बताएंगे, जहां आप इस अद्वितीय अनुभव का आनंद ले सकते हैं।

#1

हरिद्वार की हर की पौड़ी

हरिद्वार की हर की पौड़ी गंगा आरती के लिए प्रसिद्ध जगह है। यहां हर शाम गंगा आरती का आयोजन होता है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। इस आरती को देखने का अनुभव बहुत ही आकर्षक है। दीपों की रोशनी, मंत्रों की गूंज और घंटियों की आवाज के साथ गंगा का दृश्य मनमोहक है। यहां की आरती को देखने के लिए आपको पहले से ही स्थान बुक करना पड़ सकता है, खासकर त्योहारों के दौरान।

#2

वाराणसी की दशाश्वमेध घाट

वाराणसी की दशाश्वमेध घाट पर भी रोजाना गंगा आरती होती है, जो बहुत ही भव्य और आकर्षक है। यहां की आरती को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। इस आरती में कई पुजारी शामिल होते हैं, जो अलग-अलग मंत्रों का जाप करते हुए अग्नि को प्रसाद स्वरूप देते हैं। इस आरती को देखने के लिए नाव की सवारी का विकल्प भी उपलब्ध है, जिससे आप नदी के बीच से इस अद्भुत दृश्य का आनंद ले सकते हैं।

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#3

ऋषिकेश की त्रिवेणी घाट

ऋषिकेश की त्रिवेणी घाट भी गंगा आरती के लिए मशहूर जगहों में से एक है। यहां हर शाम विशेष रूप से आयोजित की जाने वाली आरती बहुत ही आकर्षक होती है। योग की राजधानी कहे जाने वाले ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर आयोजित की जाने वाली आरती में शामिल होकर आप आध्यात्मिक शांति पा सकते हैं। इस आरती में दीप जलाने की प्रक्रिया बहुत ही मनमोहक होती है, जिससे मन को शांति मिलती है।

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