सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद करते समय न करें ये 5 गलतियां 

भारतीय सरकारी दस्तावेजों का अनुवाद करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसमें भाषा और संस्कृति से जुड़े कई अंतर होते हैं। अनुवाद में हुई गलतियों की वजह से गलतफहमी, कानूनी दिक्कतें और प्रशासनिक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। अगर, अनुवाद करने वाले लोग इन आम गलतियों को पहले से जान लें तो वे चूक से बच सकते हैं। आइये जानते हैं सरकारी दस्तावेजों का अनुवाद करते समय अक्सर होने वाली 5 गलतियां कौनसी हैं।

#1 कानूनी शब्दों के अर्थ समझने में चूक कानूनी शब्दों के अलग-अलग भाषाओं में खास मतलब होते हैं। सरकारी दस्तावेजों में कानूनी शब्दावली का गलत अनुवाद पूरे दस्तावेज का मतलब ही बदल सकता है। अनुवादकों को दस्तावेज और बदली जाने वाली दोनों भाषाओं की कानूनी शब्दावली की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे अर्थ समझने में कोई गलती न करें। सही अनुवाद के लिए कानूनी शब्दकोश या कानून के जानकारों की सलाह लेना भी फायदेमंद साबित हो सकता है।

#2 सांस्कृतिक बारीकियों को नजरअंदाज करना भाषा के अनुवाद में सांस्कृतिक बारीकियों की एक बड़ी भूमिका होती है। कुछ वाक्य या मुहावरे ऐसे होते हैं, जिनका दूसरी भाषा में सीधा अनुवाद नहीं होता, लेकिन उनका अपना सांस्कृतिक महत्व होता है। अगर, इन बारीकियों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो इससे गलतफहमी या किसी को ठेस पहुंचने जैसी स्थिति बन सकती है। अनुवाद करने वालों को अलग-अलग संस्कृतियों के अंतर को समझना चाहिए और उसी के हिसाब से अनुवाद में बदलाव करना चाहिए।

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#3 शब्दावली के प्रयोग में एकरूपता की कमी सरकारी दस्तावेजों में तकनीकी शब्दों का अनुवाद करते समय एकरूपता बनाए रखना बहुत जरूरी है। किसी एक ही दस्तावेज में एक ही बात के लिए अलग-अलग शब्दों का इस्तेमाल करने से पढ़ने वाले भ्रमित हो सकते हैं और दस्तावेज की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ सकता है। एकरूपता बनाए रखने के लिए अनुवादकों को शब्दों की एक सूची बनानी चाहिए और पूरे अनुवाद के दौरान उसी का पालन करना चाहिए।

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#4 बनावट की जरूरतों पर ध्यान न देना सरकारी दस्तावेजों की अक्सर अपनी कुछ खास बनावट (फॉर्मेटिंग) से जुड़ी शर्तें होती हैं, जिनका अनुवाद करते समय ध्यान रखना जरूरी है। इन शर्तों को अनदेखा करने से दस्तावेज व्यवसायिक नहीं लगता है इतना ही नहीं कभी-कभी तो वे मान्य ही नहीं रह जाते। अनुवाद करते समय, अनुवादकों को उसे लिखते समय फॉन्ट के आकार, शब्दों के बीच की दूरी और लेआउट जैसी बनावट की बारीकियों पर पूरा ध्यान देना चाहिए।