आइसलैंड की यात्रा करने वाले पर्यटक इन 5 जगहों का जरूर करें रुख, मिलेगा अनोखा अनुभव
क्या है खबर?
आइसलैंड की खूबसूरती को शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। यह यूरोप के उत्तरी भाग में बसा एक खूबसूरत द्वीप देश है। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य, ज्वालामुखी, ग्लेशियर और गर्म पानी के झरने पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। आइसलैंड की यात्रा करने वाले पर्यटक यहां के अनोखे अनुभवों का आनंद ले सकते हैं। आइए आज हम आपको आइसलैंड की उन 5 जगहों के बारे में बताते हैं, जहां जाकर आप अनोखा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।
#1
ब्लू लैगून
ब्लू लैगून आइसलैंड का सबसे लोकप्रिय स्पा केंद्र है। यह समुद्र के बीच स्थित गर्म पानी से भरी झील के लिए जाना जाता है। यहां का पानी प्राकृतिक रूप से गर्म और खनिजों से भरपूर है, जो त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। पर्यटक यहां आकर थकान मिटा सकते हैं और आराम महसूस कर सकते हैं। ब्लू लैगून का वातावरण शांत और सुकून भरा है, जो इसे एक आदर्श विश्राम स्थल बनाता है।
#2
गोल्फोस झरना
गोल्फोस झरना आइसलैंड का एक शानदार झरना है, जो अपनी विशालता और सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह झरना 2 धाराओं में गिरता हुआ एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। पर्यटक यहां आकर इस प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले सकते हैं और तस्वीरें खींच सकते हैं। गोल्फोस झरने के आसपास का क्षेत्र हरा-भरा है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। यहां की ठंडी हवा और पानी की छीटें एक अलग ही अनुभव प्रदान करती हैं।
#3
थिंगवेलिर राष्ट्रीय उद्यान
थिंगवेलिर राष्ट्रीय उद्यान आइसलैंड का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह पार्क यूरोप और अमेरिका की टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच स्थित होने के कारण ज्वालामुखीय गतिविधियों के लिए मशहूर है। यहां पर्यटक ज्वालामुखीय गतिविधियों को नजदीक से देख सकते हैं। इसके अलावा पार्क में कई सुंदर झीलें, झरने और हरे-भरे क्षेत्र भी हैं, जो इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श गंतव्य बनाते हैं।
#4
स्नैफेल्सनेस प्रायद्वीप
स्नैफेल्सनेस प्रायद्वीप आइसलैंड का एक खूबसूरत प्रायद्वीप है, जिसे 'छोटा आइसलैंड' भी कहा जाता है। इस प्रायद्वीप पर आपको आइसलैंड की लगभग हर प्रकार की प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलेगी। यहां के हरे-भरे मैदान, ऊंचे पर्वत, समुद्र तट और ज्वालामुखीय चट्टानें बहुत ही आकर्षक हैं। इसके अलावा स्नैफेल्सनेस प्रायद्वीप पर कई छोटे-छोटे गांव भी हैं, जहां आप स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं। यहां आ कर आपको सुकून महसूस होगा।
#5
स्कोगाफॉस झरना
स्कोगाफॉस झरना आइसलैंड का एक प्रमुख आकर्षण स्थल है, जो अपनी विशालता और सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह झरना लगभग 60 मीटर ऊंचा और 25 मीटर चौड़ा है। इसके नीचे एक बड़ा तालाब भी है, जिससे यह और भी आकर्षक बनता है। पर्यटक यहां आकर इस प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले सकते हैं और तस्वीरें खींच सकते हैं। स्कोगाफॉस झरने के आसपास का क्षेत्र हरा-भरा है, जो इसे और भी मनमोहक बनाता है।