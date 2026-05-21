चेहरे को चमकदार बना सकता है टमाटर, जानिए 5 फेस मास्क बनाने का तरीका

टमाटर एक ऐसा फल है, जो न केवल खाने में स्वादिष्ट है, बल्कि यह आपकी त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद है। टमाटर में विटामिन-C, लाइकोपीन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आपकी त्वचा को निखार दे सकते हैं। आइए आज हम आपको टमाटर से बनने वाले 5 फेस मास्क के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और अपनी त्वचा को चमकदार बना सकते हैं।

#1 टमाटर और नींबू का फेस मास्क टमाटर और नींबू का फेस मास्क बनाने के लिए 1 पका हुआ टमाटर और 1 चम्मच नींबू का रस लें। फिर सबसे पहले टमाटर को काटकर उसका गूदा निकाल लें, फिर इस गूदे में नींबू का रस मिलाएं। अब इस मिश्रण को चेहरे पर लगाकर 15 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। यह फेस मास्क आपकी त्वचा की गहराई तक जाकर इसे साफ करता है और प्राकृतिक रूप से निखार देता है।

#2 टमाटर और दही का फेस मास्क टमाटर और दही का फेस मास्क बनाने के लिए 1 पका हुआ टमाटर और 2 चम्मच दही लें। फिर सबसे पहले टमाटर को पीस लें, फिर इसमें दही मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट तक सूखने दें। इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। फायदे: यह फेस मास्क आपकी त्वचा को मुलायम बनाता है और इसे नमी देता है, जिससे आपकी त्वचा ताजगी महसूस करती है।

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#3 टमाटर और आलू का फेस मास्क टमाटर और आलू का फेस मास्क बनाने के लिए 1 पका हुआ टमाटर और आधा कटा हुआ आलू ले। फिर आलू के टुकड़ों को टमाटर के गूदे में मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। फायदे: आलू में मौजूद स्टार्च त्वचा को चमकदार बनाता है, जबकि टमाटर त्वचा को नमी देता है। यह मिश्रण आपकी त्वचा को ताजगी और निखार देता है।

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#4 टमाटर और शहद का फेस मास्क टमाटर और शहद का फेस मास्क बनाने के लिए 1 पका हुआ टमाटर और 1 चम्मच शहद लें। फिर सबसे पहले टमाटर को पीस लें और इसमें शहद मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट तक सूखने दें। इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। फायदे: शहद में मौजूद पोषक तत्व त्वचा को पोषण देते हैं, जबकि टमाटर त्वचा को ताजगी और निखार देता है।