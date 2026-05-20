साधारण पोहे को पौष्टिक बनाने के लिए इन 5 चीजों को बनाएं हिस्सा

पोहा एक लोकप्रिय भारतीय नाश्ता है, जो चपटा चावल से बनाया जाता है। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ हल्का और सेहतमंद भी होता है। अक्सर लोग साधारण पोहे में आलू और प्याज डालकर बनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इसमें अलग-अलग टॉपिंग्स को आजमाया है? आइए आज हम आपको कुछ ऐसे टॉपिंग्स के बारे में बताते हैं, जो आपके साधारण पोहे को और भी स्वादिष्ट और सेहतमंद बना सकते हैं।

#1 मूंगफली मूंगफली पोहे में एक कुरकुरापन जोड़ सकती है। इसे पोहे में डालने से नाश्ते का स्वाद बढ़ जाता है और यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत भी है। मूंगफली को हल्का सा भून लें ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। भुनी मूंगफली पोहे को एक नया स्वाद देती है, जिससे यह और भी लाजवाब लगता है। यह टॉपिंग न केवल पोहे को कुरकुरा बनाती है, बल्कि इसमें प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ाती है, जिससे यह अधिक सेहतमंद बनता है।

#2 हरी मिर्च और अदरक हरी मिर्च और अदरक का तड़का आपके पोहे को एक तीखा स्वाद दे सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तेल गर्म करें, फिर उसमें जीरा डालें और जब यह चटकने लगे तो इसमें बारीक कटी हरी मिर्च और अदरक डालें। इसके बाद इसमें हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। यह तड़का पोहे को एक नया मोड़ देगा और इसे और भी स्वादिष्ट बनाएगा। पोहा खाने का मजा और बढ़ जाएगा।

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#3 नींबू का रस नींबू का रस पोहे को खट्टा-मीठा स्वाद दे सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पोहे को धोकर नरम कर लें, फिर उसमें थोड़ा नमक और नींबू का रस मिलाएं। नींबू का ताजगी भरा स्वाद पोहे को एक नया मोड़ देता है। यह न केवल स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसमें विटामिन-C की मात्रा भी बढ़ाता है, जिससे यह अधिक सेहतमंद बनता है। नींबू का यह ट्विस्ट आपके साधारण पोहे को और भी लाजवाब बना सकता है।

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#4 नारियल का दूध नारियल का दूध पोहे को एक मलाईदार बनावट दे सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पोहे को धोकर नरम कर लें, फिर उसमें नारियल का दूध मिलाएं और अच्छी तरह पकाएं। इसके बाद इसमें हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। नारियल का यह ट्विस्ट आपके साधारण पोहे को और भी लाजवाब बना सकता है। यह न केवल स्वाद बढ़ाता है, बल्कि पोहे को मलाईदार बनाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।