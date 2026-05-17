वजन घटाने के लिए 20 मिनट में बनाकर खाएं ये 5 भारतीय नाश्ते, होते हैं पौष्टिक

नाश्ता दिन का सबसे जरूरी और पहला भोजन होता है, जो शरीर को ऊर्जा देने में मदद करता है। वजन घटाने के लिए नाश्ते में पोषक तत्वों से भरपूर व्यंजन शामिल करना फायदेमंद होता है। आज हम आपको 5 ऐसे भारतीय नाश्तों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें बनाने में 20 मिनट से भी कम समय लगता है। ये वजन घटाने में मदद कर सकते हैं और आपको जरूरी पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं।

#1 मूंग दाल चीला मूंग दाल चीला बनाने के लिए मूंग दाल को रातभर पानी में भिगोएं, फिर अगली सुबह इसे पीसकर इसका पतला घोल बना लें। अब इस घोल में बारीक कटी हुई सब्जियां और मसाले मिलाएं। इसके बाद तवे पर थोड़ा-सा तेल डालकर इस पर घोल फैलाएं और इसे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं। इसे गर्मागर्म परोसें और बेहतरीन स्वाद का आनंद लें। आप चाहें तो इसमें पनीर आदि की फिलिंग भी कर सकते हैं।

#2 रवा उपमा रवा उपमा बनाने के लिए सबसे पहले रवा को सूखा भूनें, ताकि उसका कच्चापन कम हो जाए। इसके बाद एक पैन में तेल गर्म करके उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और अदरक डालकर भून लें। अब इसमें भुना हुआ रवा और पानी डालकर इसे 10 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इस पर हरा धनिया डालकर इसे गर्मा-गर्म परोसें। अगर आप इसे और पौष्टिक बनाना चाहते हैं तो इसमें ढेर सारी सब्जियां शामिल कर लें।

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#3 ओट्स उपमा ओट्स उपमा बनाने के लिए सबसे पहले ओट्स को सूखा भूनें, ताकि कच्चापन कम हो सके। इसके बाद एक पैन में तेल गर्म करके इसमें राई, उड़द दाल, चना दाल, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और अदरक डालकर भूनें। अब इसमें भुने हुए ओट्स और पानी डालकर इसे 10 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इस पर हरा धनिया डालकर इसे गर्मा-गर्म परोसें। सब्जियां आदि शामिल करने से इसका जायका दोगुना हो सकता है।

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#4 साबूदाना खिचड़ी साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले साबूदाना को पानी में भिगोकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर एक पैन में घी गर्म करें और उसमें मूंगफली भूनें। अब इसमें साबूदाना डालकर इसे 5 मिनट तक भूनें, फिर इसमें उबले आलू, हरी मिर्च और नमक डालकर मिलाएं। इसके बाद इसमें नींबू का रस और हरा धनिया डालकर इसे गर्मा-गर्म परोसें। यह नाश्ता व्रत के दौरान खाने के लिए भी सही है।