घायल गाय की देखभाल करने के लिए अपनाएं ये सुझाव, जल्द हो जाएगी स्वस्थ

भारत में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है और इस जीव का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। अगर किसी कारणवश गाय घायल हो जाती है तो उसकी देखभाल करना जरूरी है, ताकि वह जल्द ही ठीक हो सके। इस लेख में हम आपको कुछ टिप्स देंगे, जिन्हें अपनाकर आप घायल गाय की अच्छी तरह देखभाल कर सकते हैं। इससे वह जल्दी ठीक हो जाएगी और वापस सामान्य जीवन में लौट सकेगी।

#1 चोट की जांच करें अगर आपको कोई घायल गाय दिखे या आपकी गाय चोटिल हो तो सबसे पहले उसकी चोट की जांच करें। यह पता लगाएं कि चोट कितनी गहरी है और किस अंग में लगी है। अगर चोट छोटी है तो आप उसे घर पर ही सही कर सकते हैं। इसके लिए आप उस पर हल्दी पाउडर, एलोवेरा जेल या नीम का रस लगा सकते हैं। अगर चोट गहरी है तो आपको पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, ताकि सही उपचार हो सके।

#2 आरामदायक स्थान प्रदान करें चोटिल गाय को आरामदायक स्थान पर रखें, ताकि वह आराम से बैठ और लेट सके। उसे एक शांत और सुरक्षित जगह पर आराम करने दें, जहां उसे किसी प्रकार की परेशानी न हो। फर्श पर सूखी चटाई या घास बिछाएं, ताकि उसे कोई असुविधा महसूस न हो। इसके अलावा आप उसे ठंड से बचाने के लिए कोई पतला कंबल या चादर भी ओढ़ा सकते हैं। पास में ही पीने का पानी और चारा भी रख दें।

#3 साफ-सफाई का ध्यान रखें गाय की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें, ताकि उसे संक्रमण न हो। उसके घाव को नियमित रूप से साफ करें और दवाइयां लगाएं। उसके बैठने के स्थान को भी साफ रखें और वहां कीटाणु मारने वाली दवा का छिड़काव करें। गाय की त्वचा पर लगी गंदगी या कीड़े हटाने के लिए मुल्तानी मिट्टी या नीम का तेल उपयोग करें। इसके अलावा उसके रहने की जगह पर ताजगी बनाए रखने के लिए हरी घास या पत्ते रखें।

#4 नियमित जांच करवाएं गाय की नियमित जांच करवाते रहें, ताकि बेहतरी का पता लग सके। इसके लिए पशु चिकित्सक को बुलाएं और उसकी स्थिति का मूल्यांकन कराएं। उसे सारी दवाइयां समय पर दें और उनकी मात्रा का पूरा ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आपकी गाय को कोई विशेष उपचार की आवश्यकता हो तो उसे भी समय पर करवाएं। इससे उसकी स्थिति बेहतर होगी और वह जल्दी ठीक हो सकेगी। डॉक्टर जांच करके बता सकेंगे कि तबियत में सुधार हुआ है या नहीं।