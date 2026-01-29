सर्दियां खत्म होने पर अपने ब्लेजर और जैकेट को पैक करने के लिए अपनाएं ये तरीके
ज्यादा ठंड के मौसम में लोग गर्माहट पाने के लिए मोटी जैकेट और ब्लेजर पहनते हैं। हालांकि, जब मौसम बदलने लगता है और ठंड कम हो जाती है तो ये कपड़े काम नहीं आते। इस दौरान इनमें गर्मी लगने लगती है और हुडी या स्वेटर में काम चल जाता है। ऐसे में इन्हें अलमारी में रख देना चाहिए, ताकि ये नए जैसे बने रहें। आज हम आपको बड़ी जैकेट और ब्लेजर को स्टोर करने के आसान और सही तरीके बताएंगे।
#1
हैंगर का इस्तेमाल करें
ब्लेजर और बड़ी जैकेट को हैंगर पर लटकाना सबसे अच्छा तरीका है। इससे इनमें सिकुड़ते नहीं आती है और उनका आकार बना रहेगा। आप चिपकने वाली टेप या कपड़े के क्लिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कपड़े फिसलें नहीं। इसके अलावा आप प्लास्टिक कवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इन कपड़ों को धूल और नमी से बचाकर रखेगी। हैंगर पर लटकाने से ये कपड़े हमेशा नए जैसे दिखेंगे।
#2
रोल करके पैक करें
अगर आपके पास ज्यादा जगह नहीं है तो आप अपने ब्लेजर और बड़ी जैकेट को रोल करके पैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कपड़े को पूरी तरह से फैला लें, फिर उन्हें हल्के हाथों से रोल कर लें। इससे कपड़े कम जगह घेरेंगे और उनमें सिलवटें भी नहीं आएंगी। इस तरीके से आप अपने कपड़ों को आसानी से बैग या डिब्बे में रख सकते हैं और आसानी से लेयर भी कर सकते हैं।
#3
प्लास्टिक बैग का उपयोग करें
प्लास्टिक बैग का उपयोग करके भी आप ब्लेजर और बड़ी जैकेट को नमी और धूल से बचा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कपड़े को साफ कर लें और अच्छी तरह सुखा भी लें। इसके बाद ही इन्हें प्लास्टिक बैग के अंदर रख लें। आप चाहें तो अलग-अलग आकार के बैग इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपको अपने कपड़ों को ढूंढने में आसानी होगी। इस तरह से आपके कपड़े सुरक्षित रहेंगे और व्यवस्थित भी रहेंगे।
#4
एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करें
अगर आप लंबे समय तक अपने ब्लेजर और बड़ी जैकेट को स्टोर करना चाहते हैं तो एयरटाइट डिब्बे सबसे अच्छा विकल्प हो सकते हैं। इसमें कोई भी हवा नहीं जाती, जिससे कपड़ों में नमी नहीं आती और वे खराब नहीं होते। आप इन डिब्बों में नमी सोखने वाले पैकेट भी रख सकते हैं, ताकि उनसे बदबू न आए और वे ताजा बने रहें। इस तरह आपके कपड़े लंबे समय तक अच्छी गुणवत्ता वाले रहेंगे।
#5
समय-समय पर जांच करते रहें
अपने ब्लेजर और बड़ी जैकेट की समय-समय पर जांच भी करते रहें। ऐसे में अगर कोई समस्या हो तो उसे तुरंत हल किया जा सकता है। कभी-कभी छोटे कीड़े या फफूंदी आदि कपड़ों पर लग सकते हैं, जिससे वे खराब हो सकते हैं। इसलिए, हर महीने या 2 महीने में एक बार अपने कपड़ों को बाहर निकालकर देखें और जरूरत पड़ने पर उन्हें धोकर फिर से पैक करें। इस तरह वे नए जैसे बने रहेंगे और खराब नहीं होंगे।