सीजन के अंत में पैक करने से पहले ऐसे साफ करें ऊनी कपड़े, नहीं आएगी दुर्गंध

जब मौसम गर्म होने लगता है तो लोग अपने सर्दियों के कपड़ों को पैक करना शुरू कर देते हैं। हालांकि, उन्हें पैक करने से पहले उन्हें अच्छे से साफ करना जरूरी होता है। ऐसा न करने पर उनमें मौजूद गंदगी और बैक्टीरिया अगले सीजन तक बढ़ जाते हैं और उनसे दुर्गंध आती रहती है। आपको अपने ठंड के ऊनी कपड़ों को पैक करने से पहले इस तरह से साफ कर लेना चाहिए।

#1 सबसे पहले कपड़ों को अलग-अलग करें सबसे पहले ऊनी कपड़ों को अलग-अलग कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आपके पास स्वेटर, मफलर, जैकेट और टोपी आदि हैं तो उन्हें अलग-अलग करें। इससे आपको यह पता लग जाएगा कि आपको कितने ऊनी कपड़े धोने हैं। इसके अलावा आप उन्हें रंगों के अनुसार भी अलग कर सकते हैं, जैसे हल्के रंग के ऊनी कपड़े एक जगह और गहरे रंग के ऊनी कपड़े एक जगह पर रखें। इससे आपके लिए उन्हें साफ करना आसान हो जाएगा।

#2 ऊनी कपड़ों को धोने के लिए इस्तेमाल करें ये तरीका ऊनी कपड़ों को धोने के लिए मुलायम ब्रश का इस्तेमाल करें। इसके लिए सबसे पहले मुलायम ब्रश को गुनगुने पानी में भिगोएं, फिर इससे कपड़े को हल्के हाथों से रगड़ें। इससे कपड़ों पर जमी गंदगी आसानी से निकल जाएगी। इसके अलावा मुलायम ब्रश से रगड़ने पर ऊनी कपड़े के रेशे भी नहीं निकलेंगे। यह तरीका ऊनी कपड़ों को धोने के लिए सबसे सुरक्षित और प्रभावी माना जाता है। इसके अलावा आप उन्हें पानी में भिगोकर भी साफ कर सकते हैं।

#3 ऊनी कपड़ों को धोते समय इन बातों का रखें खास ध्यान ऊनी कपड़ों को धोते समय गर्म पानी का इस्तेमाल न करें, क्योंकि गर्म पानी ऊनी कपड़े को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बजाय गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें और हमेशा हल्के साबुन का उपयोग करें। इसके अलावा कपड़ों को ज्यादा देर तक पानी में न भिगोएं, क्योंकि इससे उनका आकार बिगड़ सकता है। इसके लिए 5-10 मिनट का समय ही काफी है। इसके बाद कपड़ों को हल्के हाथों से रगड़कर साफ कर लें।

#4 सूखने के बाद ऊनी कपड़ों को कैसे करें स्टोर? ऊनी कपड़ों को धोने के बाद उन्हें अच्छे से सुखाना बहुत जरूरी है, ताकि उनमें कोई नमी न रहे। नमी के कारण कपड़ों में फफूंद लग सकती है या उनसे एक दुर्गंध आ सकती है। इसके लिए उन्हें धूप में सुखाना सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। धूप में सुखाने से कपड़ों की महक भी ठीक रहती है और उनकी गुणवत्ता पर भी असर नहीं पड़ता। इसके बाद कपड़ों को साफ और सूखे डिब्बे या बैग में रखें।